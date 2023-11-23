«Газпром» в 2024 году сократит инвестпрограмму до ₽1,57 трлн

«Газпром» сократит инвестпрограмму с ₽1,966 трлн в 2023 году до ₽1,574 трлн в 2024 году. В 2025-м убыток «Газпрома» может достигнуть около ₽1 трлн из-за роста налоговой нагрузки, снижения выручки от экспорта и газификации

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Объем финансирования головной структуры «Газпрома» в 2024 году составит 1,574 трлн руб., следует из заявления компании. Это на 20,1% меньше, чем в 2023 году. Инвестиционную программу и бюджет концерна на будущий год рассматривало правление компании. Окончательные параметры программы и бюджета будут утверждены советом директоров «Газпрома».

В компании подчеркнули, что одобренный финансовый план покроет обязательства компании в полном объеме, без дефицита. Решения по привлечению заемных средств «Газпром» планирует принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности компании в финансировании.

В октябре «Газпром» уже снизил запланированную инвестпрограмму на 2023 год с утвержденных в декабре 2022-го 2,3 трлн руб. на 14,5%, до 1,966 трлн руб. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов тогда отмечал, что корректировка проведена после того, как компания заложила сокращения поступлений от продажи газа на фоне снижения цен в первой половине 2023 года. По его словам, это позволило получить эффект от оптимизации операционных затрат более 1 трлн руб. Топ-менеджер подчеркивал, что консервативное бюджетное планирование, «строгий контроль над затратами и грамотная работа на рынке капитала» позволили увеличить до 385 млрд руб. плановый объем резервного фонда на конец 2023 года.

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2023 год предусматривает финансирование приоритетных проектов, включая развитие новых центров газодобычи (Ямальского, Якутского и Иркутского), магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса компании, и проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал выход поставок трубопроводного газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу. Согласно его подсчетам, суммарный объем таких поставок в Китай может вырасти примерно до 100 млрд куб. м ежегодно за счет реализации маршрута через Дальний Восток (10 млрд куб. м) и через Монголию по «Силе Сибири-2» (50 млрд куб. м) в дополнение к «Силе Сибири-1».

В конце августа «Газпром» сообщил, что чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года упала в 8,5 раза, до 296,24 млрд руб. В начале ноября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что убытки компании в 2025 году могут достигнуть около 1 трлн руб. на фоне роста налоговой нагрузки на «Газпром», снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации. В тот же день комитет одобрил ко второму чтению законопроект, который увеличил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газовому конденсату для «Газпрома» и его «дочек» на коэффициент Кабдт (коэффициент, характеризующий надбавки за автомобильный бензин и дизельное топливо), он вырос в 1,5 раза.

Ранее аналитики «Яков и партнеры» прогнозировали, что экспорт трубопроводного газа в 2023 году упадет до 80 млрд куб. м, что на 34,4% ниже показателя 2022 года и значительно меньше (на 61%) поставок в 2021 году. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), трубопроводный экспорт из России в ЕС в первом полугодии 2023 года снизился на 75%, или на 36 млрд куб. м. На это повлияло введение западных санкций в прошлом году, прекращение поставок газа по трубопроводам Ямал — Европа (весной 2022 года) и «Северный поток-1» (после взрывов в сентябре 2022 года).