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Бизнес ,  
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«Газпром» в 2024 году сократит инвестпрограмму до ₽1,57 трлн

«Газпром» сократит инвестпрограмму на 2024 год на 20,1%, до ₽1,57 трлн
«Газпром» сократит инвестпрограмму с ₽1,966 трлн в 2023 году до ₽1,574 трлн в 2024 году. В 2025-м убыток «Газпрома» может достигнуть около ₽1 трлн из-за роста налоговой нагрузки, снижения выручки от экспорта и газификации
«Газпром» GAZP ₽165,27 Купить
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Объем финансирования головной структуры «Газпрома» в 2024 году составит 1,574 трлн руб., следует из заявления компании. Это на 20,1% меньше, чем в 2023 году. Инвестиционную программу и бюджет концерна на будущий год рассматривало правление компании. Окончательные параметры программы и бюджета будут утверждены советом директоров «Газпрома».

В компании подчеркнули, что одобренный финансовый план покроет обязательства компании в полном объеме, без дефицита. Решения по привлечению заемных средств «Газпром» планирует принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности компании в финансировании.

В октябре «Газпром» уже снизил запланированную инвестпрограмму на 2023 год с утвержденных в декабре 2022-го 2,3 трлн руб. на 14,5%, до 1,966 трлн руб. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов тогда отмечал, что корректировка проведена после того, как компания заложила сокращения поступлений от продажи газа на фоне снижения цен в первой половине 2023 года. По его словам, это позволило получить эффект от оптимизации операционных затрат более 1 трлн руб. Топ-менеджер подчеркивал, что консервативное бюджетное планирование, «строгий контроль над затратами и грамотная работа на рынке капитала» позволили увеличить до 385 млрд руб. плановый объем резервного фонда на конец 2023 года.

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Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2023 год предусматривает финансирование приоритетных проектов, включая развитие новых центров газодобычи (Ямальского, Якутского и Иркутского), магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса компании, и проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал выход поставок трубопроводного газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу. Согласно его подсчетам, суммарный объем таких поставок в Китай может вырасти примерно до 100 млрд куб. м ежегодно за счет реализации маршрута через Дальний Восток (10 млрд куб. м) и через Монголию по «Силе Сибири-2» (50 млрд куб. м) в дополнение к «Силе Сибири-1».

В конце августа «Газпром» сообщил, что чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года упала в 8,5 раза, до 296,24 млрд руб. В начале ноября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что убытки компании в 2025 году могут достигнуть около 1 трлн руб. на фоне роста налоговой нагрузки на «Газпром», снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации. В тот же день комитет одобрил ко второму чтению законопроект, который увеличил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газовому конденсату для «Газпрома» и его «дочек» на коэффициент Кабдт (коэффициент, характеризующий надбавки за автомобильный бензин и дизельное топливо), он вырос в 1,5 раза.

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Ранее аналитики «Яков и партнеры» прогнозировали, что экспорт трубопроводного газа в 2023 году упадет до 80 млрд куб. м, что на 34,4% ниже показателя 2022 года и значительно меньше (на 61%) поставок в 2021 году. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), трубопроводный экспорт из России в ЕС в первом полугодии 2023 года снизился на 75%, или на 36 млрд куб. м. На это повлияло введение западных санкций в прошлом году, прекращение поставок газа по трубопроводам Ямал — Европа (весной 2022 года) и «Северный поток-1» (после взрывов в сентябре 2022 года).

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Компании
Георгий Смирнов
Газпром инвестиционная программа Инвестиции
ГАЗПРОМ

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