Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что вместе с семьей сортирует мусор. Она предложила россиянам не покупать каждый сезон новые джинсы, потому что на их производство уходит много воды

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», рассказала в эфире телеканала «Россия 24» о полезных экологических привычках в ее семье и призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы.

Так, на вопрос журналиста о том, заведены ли в ее семье полезные экологические привычки, Абрамченко ответила, что она и члены ее семьи «начали потреблять осознанно». По ее словам, более 50% в мусорном ведре жителя современного мегаполиса сейчас занимает упаковка от различных товаров. «Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — рассказала вице-премьер.

На просьбу дать совет людям, которые хотят внести посильный вклад в улучшение экологии, Абрамченко предложила перед покупкой чего-либо думать, как затем можно будет утилизировать эти товары.

«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы!», — сказала она, пояснив, что при их производстве используется слишком много воды. «Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — отметила Абрамченко.

Согласно отчету DR Group, объем рынка джинсовой одежды в России в 2018 году составил 217,8 млрд руб. При этом ожидалось, что к концу 2022 года объем рынка вырастет до 273,9 млрд руб. Symbol-Marketing подсчитал, что объем российского рынка джинсов еще в 2007 году составлял около 100 млн пар в год. На производство одной пары джинсов необходимо много воды — 7,5 тыс. литров, согласно данным швейцарской некоммерческой организации «Всемирный экономический форум» (ВЭФ). На производство одной рубашки уходит 2,5 тыс. литров воды. Это связано с тем, что эти товары производятся из хлопка, и его выращивание как раз требует много воды. При этом некоторые виды джинсов также необходимо красить, отбеливать или варить, что также требует дополнительного расхода воды.

В середине марта hh.ru и экологический сервис «Сохрани лес» провели опрос, согласно которому большинство россиян (67%) считают загрязнение воды и увеличение количества свалок и мусорных полигонов самыми острыми экологическими проблемами в стране. 51% респондентов назвали в числе наиболее серьезных проблем загрязнение воздуха, 41% опрошенных обеспокоены вырубкой лесов и зеленых насаждений. Каждого третьего тревожит браконьерство и вымирание редких видов животных.

При этом 80% опрошенных считают, что заботу об окружающей среде должны проявлять сами граждане, 77% — что государство, а 55% сказали, что бизнес тоже должен вносить вклад. Каждый пятый возложил эту ответственность на НКО, фонды и общественные объединения, а еще 11% уверены, что это работа активистов.