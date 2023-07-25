Власти установят обязательный минимум повторного использования мусора

Минприроды: в 2025 году из отходов надо будет выделять 20% для повторного использования

Согласно проекту Минприроды, в 2025 году из общей массы бытовых отходов нужно будет отбирать 20% на потенциальное повторное использование. Эксперты предупреждают, что достичь этой планки без раздельного сбора мусора затруднительно

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минприроды подготовило проект поправок в документ о Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), устанавливающих целевой показатель по извлечению вторичных ресурсов для последующей переработки.

Согласно документу, в 2025 году из всей массы отходов, поступающих на конкретный объект обработки, должно извлекаться не менее 20% вторичных ресурсов. Для 2026 года целевой показатель по извлечению полезных фракций предлагается установить уже на уровне не менее 30%.

Публичное обсуждение проекта продлится до 10 августа.

Федеральный закон подразумевает под вторичными ресурсами отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии. К вторичному сырью относится продукция, полученная из вторичных ресурсов, которая может использоваться для производства другой продукции или в иных хозяйственных целях.

Способ достичь президентской цели

Действующая редакция Единых требований к объектам обработки ТКО не содержит никаких целевых показателей по переработке. В президентском указе о национальных целях развития России предписано к 2030 году обеспечить сортировку 100% отходов и вдвое сократить объем отходов, направляемых на полигоны (по сравнению с 2018 годом, уточнил представитель РЭО).

Один из приоритетных способов достижения таких целей — «утилизация отходов, то есть вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», отмечается в пояснительной записке к проекту поправок. «Эффективная выборка полезных фракций позволит вовлечь больше вторичных ресурсов в хозяйственный оборот за счет их направления на утилизацию, тем самым снизив их объем захоронения», — подчеркивается в документе.

Проект предлагает изменение показателей для объектов именно обработки, а не утилизации (то есть переработки. — РБК), подчеркнули в пресс-службе Минприроды в ответ на запрос РБК. Там отметили, что показатели эффективности объектов обработки ТКО устанавливаются в инвестиционных программах, которые утверждаются уполномоченными органами исполнительной власти регионов. Проектом же предусмотрен минимальный общезначимый показатель, пояснили в министерстве.

С учетом поставленных президентом национальных целей по снижению количества захораниваемых ТКО в два раза установление минимальной доли отбора вторичных ресурсов представляется необходимым, сказал РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. «Что касается параметров этого показателя, то они еще будут обсуждаться и уточняться в процессе обсуждений», — заметил он.

Условия для выполнения плана

Из поправок следует, что любой объект обработки ТКО должен будет 20% от массы поступивших отходов направлять на вторичные ресурсы (в 2025 году), а если обеспечить этот норматив за счет легких пластика и бумаги, то они дадут 50–70% общего объема отходов, говорит руководитель проекта «Ноль отходов Россия» Алексей Киселев. «В моем понимании это весьма новаторская, прорывная штука», — отмечает он.

Однако без налаженной системы раздельного сбора отходов выполнить это будет невозможно, уверен Киселев. «Чтобы достичь этих параметров, на каждую сортировку нужно везти уже раздельно собранные отходы. Вы никогда из смешанного потока это не извлечете», — подчеркивает он. Сейчас же в ряде регионов территориальные схемы обращения с отходами вообще не предусматривают обязательного раздельного сбора отходов, напоминает он.

Вторичные ресурсы могут предназначаться для материальной переработки (то есть изготовления материалов для производства новых вещей) и энергетической утилизации, то есть сжигания с выработкой энергии, напоминает эксперт экологического движения «РазДельный сбор» Анна Гаркуша. «Для регионального оператора по обращению с отходами важно будет показать, что он выполняет положенный процент. Соответственно, если возможностей для переработки в материальную продукцию нет, то они будут достигать этого с помощью сжигания, из этих вторичных ресурсов можно сделать топливо», — предполагает она.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов также не исключает, что показатели будут достигаться в том числе за счет сжигания, поскольку энергетическая утилизация приравнена к переработке.

Если же из этих 20–30% извлеченного вторсырья будет произведена материальная продукция, это будет неплохой результат, считает Гаркуша.

Цель извлекать 20–30% вторичных ресурсов для тех сортировочных мощностей, которые существуют сейчас, выглядит завышенной, говорит Моргунов. «У нас все еще недостаток таких мощностей, а ручное извлечение даст 5–10% максимум. Раздельный сбор отходов — по большей части фикция; оснащение специальными баками для перерабатываемого, о котором рапортуют регионы, вовсе не означает, что население сознательно разделяет отходы и правильно их расфасовывает на контейнерных площадках», — скептичен он.

Новые сортировочные мощности даже при условии значительных финансовых затрат не смогут выбирать более 50% полезных фракций, «как об этом заявляют самые технологичные — подмосковные — сортировки, успевшие установить импортное оборудование до введения санкций», полагает эксперт.

Текущие показатели извлечения

В настоящее время в среднем по России выборка полезных фракций составляет 7,6% от всей массы образования ТКО и 15,4% — от входящего потока отходов на объекты обработки, говорится в пояснительной записке. Как поясняет Гаркуша, не все отходы пока едут на сортировку, поэтому в отношении всех ТКО процент выборки меньше.

Минприроды выделяет три региона, в которых удается отсортировать наибольшие доли полезных фракций от потока на объекты обработки. Это Московская область (48%), Камчатский край (38%) и Тюменская область (31%). Такой результат обусловлен тем, что там работают сортировки с автоматизированным оборудованием, отмечает Минприроды.

Без учета этих трех субъектов среднероссийская доля выборки полезных фракций от входящего потока на объекты обработки ТКО составляет лишь 8,4%, а от массы образованных отходов — 3,2%, следует из данных ведомства. А в ряде регионов показатели выборки полезных ресурсов близки к нулю: например, в Бурятии, Ненецком автономном округе, Иркутской и Саратовской областях, Забайкальском крае.

На сегодняшний день не во всех регионах созданы объекты обработки ТКО, там отходы сразу отвозят на объекты захоронения, отмечает Буцаев.

В качестве успешного примера организации раздельного сбора отходов Киселев приводит Ярославль. Там в одном из районов ТСЖ установило отдельные баки для бумаги, стекла, пластиковых бутылок, консервных банок, а вырученные от продажи вторсырья средства тратит на благоустройство двора. В целом, полагает эксперт, при наличии удобной и понятной системы раздельного сбора люди будут сортировать отходы.

Состав коммунальных отходов в России В пояснительной записке к проекту Минприроды приводятся результаты анализа морфологического состава отходов на территории России. Пищевые отходы составляют 17,7%, а полезные фракции, которые могут быть переработаны (включая энергетическое сжигание), — 44,6%. Среди них: изделия из бумаги, макулатура — 10,5%;

пластмассовые изделия — 7,5%;

изделия из стекла — 5,5%;

продукция из древесины — 3,3%;

текстиль, текстильные изделия и кожа — 2,7% — и т.д. (в сумме 44,6%). Всего в стране образуется около 60 млн т ТКО ежегодно. Глава Минприроды Александр Козлов в прошлом году заявлял, что на переработку отправляется примерно 6 млн т.

Обязательная автоматизация и импортозамещение

Поправки Минприроды делают обязательным для новых объектов обработки ТКО, которые будут вводиться в эксплуатацию или модернизироваться с 2026 года, применение технологий автоматизированной обработки отходов в сочетании с ручной обработкой. Сейчас сочетание автоматизированной и ручной обработки значится как приоритетное, но не обязательное.

В настоящее время объектов обработки с ручной сортировкой больше, говорит Буцаев. Это в основном объекты малой мощности, на которых экономически нецелесообразно применение дорогого автоматизированного оборудования. Что касается современных предприятий с высокой мощностью, то там используется автоматизированная сортировка, уточняет он.

Также на таких объектах, вводимых в эксплуатацию с 2026 года, запрещается использовать оборудование, комплектующие и запчасти, произведенные в недружественных странах из перечня правительства. Доля импортного оборудования из других стран при этом не должна превышать 36%.

Минпромторг с 2018 года ведет работу по обеспечению отрасли обращения с ТКО отечественным высокотехнологичным оборудованием, указано в пояснительной записке. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО в 2022 году составила 31,5% при плановом значении 38%, говорится в документе.

«Минпромторг также отмечает, что за пять лет совершен существенный прогресс в развитии отечественного машиностроительного сектора отрасли по обращению с ТКО: с конвейерных лент до полного цикла производства, включая сортировку, переработку с выделением полезного вторсырья или энергии. На сегодняшний день при строительстве новых и реконструкции имеющихся объектов по обращению с отходами предпочтение отдается отечественному оборудованию», — подчеркивается в пояснительной записке.

Нет оснований утверждать, что отечественное оборудование хуже, но и обратное тоже не доказано, рассуждает Гаркуша. «Уверена, что отечественный тяжпром начнет подтягиваться при таком стимулировании, но за качество никто не может ручаться, пока не испытаем на деле», — говорит она.

Высокий процент импортозамещения, о котором заявляют чиновники, — недостаточно надежный показатель, поскольку ставшее недоступным оборудование как раз и позволяет увеличить выборку вторсырья, отмечает Моргунов. Он допускает, что к 2026 году ситуация может измениться, однако сейчас «оптические сепараторы и роботы дружественных стран не настолько эффективны, насколько оборудование стран недружественных». «В России такое оборудование не производят. Это в конечном счете влияет на долю выборки», — подчеркивает эксперт.

Ранее Минприроды признавало, что из-за санкций отрасль обращения с отходами столкнулась с изменением привычных логистических схем закупок и поставок оборудования, обычно используемые материалы и технологии пришлось заменить на отечественные.

Также поправки сокращают до 1 января 2025 года срок, до которого все объекты обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО, чье проектирование, строительство или реконструкция были завершены до 2021 года, должны быть приведены в соответствие с Едиными требованиями. Ранее отсрочка давалась до 1 января 2026 года. В этом вопросе, возможно, для полигонов сделают исключение, предполагает Гаркуша.

«Ускорить сроки для приведения уже созданной инфраструктуры в соответствие с установленными требованиями необходимо для максимально эффективного и безопасного обращения с ТКО. То есть нужно наладить автоматизацию процессов, своевременно передавать сведения в федеральную государственную систему учета ТКО о количестве завозимых на объект отходов», — пояснил Буцаев.