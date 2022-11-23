«Коммерсантъ» узнал, что SSJ100 впервые поставят со старыми двигателями

Речь идет о двигателях из подменного пула, которые «имеют небольшой налет», сообщили источники газеты. В «Ростехе» при этом заявили, что «установки находятся в великолепном состоянии», а детали поставки согласованы с заказчиком

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Авиакомпания «Азимут» в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет Superjet100 c двигателями «второй категории». Агрегаты взяли из так называемого подменного пула: резерва для всех эксплуатантов SSJ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, семнадцатый по счету SSJ100 «Азимут» получит от «ПСБ Лизинга» до конца года. Как указал источник «Коммерсанта» в авиапроме и подтвердили собеседники в авиакомпании и Минтрансе, двигатели взяты из подменного пула и «имеют небольшой налет».

Кроме этого, по словам источника, в 2023 году перевозчики должны получить еще около десяти SSJ100, некоторые также с двигателями из подменного пула. Он также пояснил, что передача самолета перевозчику была серьезно задержана из-за того, что в Росавиации долго решали, как оформлять документацию летной годности такого SSJ. В итоге в формулярах оставили указание на установку двигателей второй категории, уточнил собеседник газеты.

В «Ростехе» в ответ на запрос издания сообщили, что «силовые установки находятся в великолепном состоянии, их использование никак не может сказаться на эксплуатационных характеристиках и безопасности полетов». При этом в госкорпорации не ответили на вопрос о налете двигателя, уточнив лишь, что «все двигатели, которыми комплектуются SSJ, являются проверенными и надежными». ОДК разрабатывает двигатель ПД-8, который планируется к поставкам на самолеты SSJ New уже в следующем году, напомнили в «Ростехе». Там также добавили, что детали поставки согласованы с заказчиком, «нареканий не поступало».

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, до 2030 года в России должны выпустить 314 новых ПД-8, из которых 284 установят на выпущенные за тот же период 142 SSJ New.

Как отмечает «Коммерсантъ», в 2019 году в создаваемом подменном пуле SaM146 было 17 двигателей, и перевозчики уже тогда жаловались на их нехватку. По словам двух собеседников издания в отрасли, за три года двигателей в общем резерве не стало больше. По словам одного из них, еще несколько двигателей были направлены на ремонт во Францию, однако из-за санкций Safran (французский совладелец PowerJet) их так и не вернула.

В конце февраля Евросоюз запретил продажу России самолетов и запчастей в ответ на начало спецоперации на Украине, затем к этому запрету присоединились Великобритания и другие западные страны. После этого импортные лайнеры, на которых летали российские компании, начали арестовывать за рубежом. Из 1367 самолетов, которые эксплуатируют перевозчики из России, за границей арестованы 78, или около 10% от всех иностранных самолетов в стране, рассказывал глава Минтранса Виталий Савельев 22 марта.

В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией одного из самых распроcтраненных ближнемагистральных самолетов российского производства Superjet, которые эксплуатируются с 2011 года. Глава «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил о том, что из-за западных санкций авиакомпании не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к «остановке парка» Superjet.

В июне 2022-го тогда еще вице-премьер Юрий Борисов (курировал в правительстве промышленность, теперь возглавляет «Роскосмос») в интервью РБК говорил, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три-пять лет. По его словам, за этот период в стране необходимо «массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214», а также Ил-96.

По данным «Известий», российские авиакомпании по итогам этого года получат только десять самолетов Superjet 100 из 19 запланированных. В то же время председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод сообщил газете, что компания получит два борта. «В этом году успеем получить еще 17-й и 18-й борты. Один — тоже из новой партии от «ПСБ Лизинг». Второй — от ГТЛК, это ремаркетированный самолет, то есть он уже летал (ремаркетированный самолет — борт, который использовался в другой авиакомпании. — РБК). Мы его берем на короткий срок, поскольку он не новый, — указывал он.