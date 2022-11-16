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Глава «Якутии» объяснил каннибализацию Superjet финансовым состоянием

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Два из четырех суперджета, полученных авиакомпанией «Якутия» в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), были разукомплектованы еще до санкций, введенных после начала военной операции на Украине. Об этом заявил «Ведомостям» гендиректор «Якутии» Андрей Винокуров. Накануне газета сообщила, что авиакомпания каннибализировала (разобрала до нерабочего состояния) два из четырех в ее авиапарке самолетов Superjet 100.

По словам Винокурова, один самолет «претерпел техническую деформацию» в 2018 г., второй — в 2021г. Глава авиакомпании отметил, что «причины были разные»: Долгое время не удавалось починить воздушные суда сначала из-за пандемии, потом ситуацию обострили санкции. «Не стоит забывать про ковид … В 2020 г. наш объем перевозок упал на 40%, было не до ремонтов», — сказал Винокуров, напомнив, что расходы по ремонту и замене запчастей номинированы в иностранной валюте, а их стоимость колеблется от курса доллара.

Пока авиакомпания встала в очереди на ремонт, пока нашла финансирование, на Россию наложили санкции, продолжает Винокуров. После санкций удлинилась логистика поставок запчастей, говорит он. Если раньше они до Якутска доходили за 2-3 дня, то теперь это занимает от 60 до 90 дней. «Чтобы поддержать летную годность других судов, двигатели сняли. Ремонт двигателя занимает несколько месяцев, а у меня пассажиры ждут, им сегодня лететь надо. Это в принципе нормальная практика в таких ситуациях», — заявил Винокуров.

Гендиректор «Якутии» рассказал, что с двух самолетов были сняты двигатели, вспомогательные силовые установки, шасси и компоненты. В нынешних условиях двигатели одного SSJ100 действительно невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть, пояснил Винокуров изданию. Ремонт может осуществить только компания PowerJet на мощностях, которые расположены во Франции, сказал он.

«Второй разукомплектованный суперджет авиакомпания намерена привести в состояние летной годности в марте 2023 г.», — сказал гендиректор «Якутии». Винокуров отметил, что второй суперджет «не сильно разукомплектован»: один двигатель уже починили в России (была проблема с холодной частью), второй авиакомпания рассчитывает привести в годное состояние с помощью Объединенной двигателестроительной корпорации. По компонентам «мы в тесной работе» с «Иркутом», отметил Винокуров.

Всего в лизинге у авиакомпании четыре суперджета от ГТЛК. Первый самолет «Якутия» получила в январе 2013 г.

Теги
авиация «Якутия» Superjet SSJ100 ГТЛК
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