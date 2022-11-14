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«Известия» узнали, что авиакомпании недополучат SSJ-100 по итогам года

«Известия»: российские авиакомпании в 2022 году недополучат обещанные Superjet 100
Глава Минпромторга Денис Мантуров в марте говорил, что по итогам года авиакомпаниям будет передано 19 самолетов SSJ-100. По данным источников «Известий», в 2022-м перевозчики получат только 10 бортов, из которых лишь 7 — новые
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Российские авиакомпании по итогам этого года получат только 10 самолетов Superjet 100 из 19 запланированных, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

По данным газеты, два Superjet 100 уже пополнили парк Red Wings и один — «Азимута». До конца года перевозчики получат еще только семь машин, одна из которых — со вторичного рынка.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100. Министр говорил, что для них полностью хватало зарубежной комплектации даже после введения западных санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию.

Как сообщил «Известиям» председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод, около месяца назад авиакомпания получила один новый Superjet, который стал 16-й машиной в парке перевозчика. «В этом году успеем получить еще 17-й и 18-й борты. Один — тоже из новой партии от «ПСБ Лизинга». Второй — от ГТЛК, это ремаркетированный самолет, то есть он уже летал (ремаркетированный самолет — борт, который использовался в другой авиакомпании. — РБК). Мы его берем на короткий срок, поскольку он не новый, — отметил он.

Red Wings в этом году также пополнила парк двумя Superjet — это тоже не машины 2022 года выпуска: одна была поставлена из партии так называемых белых хвостов (самолетов, которые строились в предыдущие годы для других авиакомпаний, но так и не были ими законтрактованы и не летали), вторая — ремаркетированный борт, ранее эксплуатировался в «Бурятских авиалиниях», сообщил источник газеты в «Иркуте» — компании — производителе самолетов SSJ-100.

В декабре Red Wings планирует получить еще два SSJ-100 — это будут уже новые самолеты, сообщил «Известиям» представитель перевозчика.

В то же время гендиректор дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик сообщил изданию, что в этом году перевозчик внось не получит SSJ-100.

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В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что из новых Superjet в этом году был поставлен пока только один борт. «На сегодняшний день один новый самолет уже поставлен, в центре поставок корпорации «Иркут» в Жуковском находятся еще шесть произведенных новых самолетов, которые будут переданы эксплуатантам в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что всего в рамках программы SSJ-100 планируется поставить «порядка 10 новых самолетов», однако не назвали новых сроков по оставшимся трем бортам.

В конце февраля Евросоюз запретил продажу России самолетов и запчастей в ответ на начало спецоперации на Украине, затем к этому запрету присоединились Великобритания и другие западные страны. После этого импортные лайнеры, на которых летали российские компании, начали арестовывать за рубежом. Из 1367 самолетов, которые эксплуатируют перевозчики из России, за границей арестованы 78, или около 10% от всех иностранных самолетов в стране, рассказывал глава Минтранса Виталий Савельев 22 марта.

В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией одного из самых распроcтраненных ближнемагистральных самолетов российского производства Superjet, которые эксплуатируются с 2011 года. Глава «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил о том, что из-за западных санкций авиакомпании не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к «остановке парка» Superjet.

В июне 2022-го тогда еще вице-премьер Юрий Борисов (курировал в правительстве промышленность, теперь возглавляет «Роскосмос») в интервью РБК говорил, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три года — пять лет. По его словам, за этот период в стране необходимо «массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214», а также Ил-96.

«Отказ от поставки нам двигателей, авионики, конечно, потребовал пересмотреть все производственные программы», — признает Борисов. При этом он утверждает, что власти планируют выйти на производство «чисто отечественного» самолета (без импортных деталей) Superjet New c 2023 года в объеме около 20 штук в год. «Интенсивно ведут работы по импортозамещению [среднемагистрального] МС-21, идет подготовка расширения производства. В 2024 году мы надеемся получить первые шесть машин тоже с чисто отечественными двигателями ПД-14», — говорит вице-премьер. Дальше, по его словам, их производство будет наращиваться — 12, 24, 32, 72 лайнера в год.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
самолеты российские авиакомпании Superjet 100 SSJ 100 санкции
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