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Бизнес предложил снизить давление на предпринимателей поправками в УК

«Деловая Россия» предложила АП внести поправки в УК и УПК для помощи бизнесу
Ассоциация предпринимателей попросила власти закрыть лазейку, которая позволяет обойти президентский запрет на применение против бизнесменов статьи об организации преступного сообщества, и изучить другие поправки в УК и УПК
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Объединение бизнесменов «Деловая Россия» попросило разграничить состав преступлений в уголовном кодексе (УК) предпринимательский и остальные составы преступлений, а также устранить лазейку по обходу президентского запрета на применение против них статьи об организации преступного сообщества. Письмо с таким содержанием они направили в администрацию президента, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес в 2020-м вывели из-под действия стать о создании преступного сообщества с помощью президентского примечания к ст. 210 УК, которое напрямую запретило использовать ее против лиц, которые при обычной предпринимательской деятельности, по мнению следствия, совершили преступление. В ассоциации отмечают, что на деле норма не работает — ее нередко используют против бизнесменом из-за заключения ими сделок или принятия решений по вопросам бизнеса.

Это становится возможным после того, как в деле обычную хозяйственную деятельность бизнесменов называют организованной преступной деятельностью, что и позволяет применять статью к любым субъектам предпринимательства.

Кроме того, «Деловая Россия» указала на отсутствие достоверных данных о размерах избыточного давления на предпринимателей. Организация предлагает выделить в кодекс отдельный состав преступления для мошенничества при возмещении НДС. Сейчас такие преступления квалифицируют по общеуголовным частям ст. 159 УК (Мошенничество), из-за чего бизнесмена могут арестовать, не выполняются сроки и возвращения изъятого имущества, что грозит банкротством, а у бизнеса не появляется стимулов возмещать бюджету ущерб. По мнению ассоциации, похожая ситуация сложилась в случае расследования дел о ненадлежащем или несвоевременном выполнением госконтрактов.

«При формально одинаковых действиях отнести содеянное можно к гражданско-правовому спору или к преступлению (в случае заранее сформированного умысла на неисполнение с целью получения выгоды)», — пояснили в «Деловой России», отметив, что преступления разграничивают субъективно, а дела заводят преждевременно, что исключает процессуальные гарантии для бизнеса. Там добавили, что бизнесмены часто несут уголовную ответственность даже при отсутствии ущерба.

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Авторы инициативы предлагают вместе с тем скорректировать подход к определению обоснованного риска и крайней необходимости. В ассоциации пояснили, что бизнесмены в принципе сталкиваются с дополнительным риском. Они просят не привлекать бизнесменов к уголовной ответственности за предпринимательскую деятельность без лицензии, в случае, если прекращение работы грозит дезорганизацией важным объектам — теплоснабжению жилья, прекращению водоочистки, водозабора.

Риск не может быть признан обоснованным только в тех случаях, уточнили в «Деловой России», когда для достижения общественно полезной цели были совершены действия, связанные с угрозой для жизни множества людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.

Предложения были подготовлены по поручению президента по итогам встречи с членами организации в мае.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагал весной денационализировать десять статей УК, среди которых: Незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147), Незаконное предпринимательство (ст. 171), Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159) и другие. В ассоциации тогда пояснили, что некоторые статьи устарели, либо ответственность по ним установлена в КоАП, остальные не настолько опасны, чтобы быть уголовно наказуемым преступлением.

Президент Владимир Путин в феврале говорил, что важнейшим элементом экономического суверенитета является свобода предпринимательства. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — добавил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Уголовный кодекс Деловая Россия «Деловая Россия» администрация президента
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