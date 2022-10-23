«Происходит инвентаризация задач»: остается ли ESG в числе нацприоритетов

Концепции устойчивого развития и ESG остаются в числе национальных приоритетов, считает бизнес. Но поправки все же есть — фокус сместится в сферы экологии и «заботы о людях»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Согласно результатам ESG-индекса НКР, российские компании намерены корректировать свою стратегию в области устойчивого развития, отказавшись, например, от намерений по получению ESG-рейтинга от иностранного агентства и усиливая работу в сфере социальной защиты сотрудников.

РБК спросил представителей бизнеса — является ли сегодня устойчивое развитие национальным приоритетом для России.

Сергей Иванов, гендиректор АЛРОСА

«Повестка устойчивого развития уже давно не является отдельной самостоятельной сферой деятельности. Она пронизывает все сферы нашей жизни и не только сохраняет актуальность, но и приобретает исключительную важность в условиях макроэкономической турбулентности».

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали»

«Устойчивое развитие в любой ситуации должно и будет оставаться национальным приоритетом. Экология, социальные аспекты, уровень управления — от этих факторов во многом зависит не только будущая конкурентоспособность бизнеса, но и качество жизни в стране. И мы видим, что внимание к повестке устойчивого развития сохраняется, несмотря на меняющуюся геополитическую и макроэкономическую ситуацию <…> Крупные российские компании также в основном продолжают поддерживать курс на устойчивое развития. Даже если оставить за скобками требования инвесторов, уже сегодня устойчивые практики позволяют бизнесу повышать эффективность, привлекать наиболее квалифицированные кадры, снимать риск экологических и других штрафов и т.д.»

Антон Михальков, гендиректор УК «Росводоканал»

«На наш взгляд, ESG будет трансформироваться под новые обстоятельства и тренды, определяющиеся в среднесрочной перспективе. Федеральная и бизнес-повестки будут актуальны и останутся ESG-ориентированными, при этом фокус сместится в область экологического направления и заботы о людях. Россия не отделяется от международных тенденций и будет оставаться частью глобальной экономики, а устойчивое развитие однозначно является национальным приоритетом».

Николай Волобуев, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех»

«На мой взгляд, об ESG сейчас говорят неоправданно много — это чужое, западное понятие, которое стало модным, не более. Задолго до того, как это превратилось в мейнстрим, «Ростех» понимал, что социальная ответственность, безопасность труда и забота об экологии являются не модной тенденцией, а обязанностью крупных компаний, тем более промышленных. Соответствующее понимание есть и на уровне государства».

Евгений Дитрих, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании

«Даже в текущих условиях для России устойчивое развитие не теряет свою актуальность. В первую очередь, это важно для обеспечения высокого качества жизни и поддержания благосостояния жителей нашей страны. Кроме того, этого требуют взаимоотношения с дружественными государствами, которые не только придерживаются принципов устойчивого развития, но и испытывают давление со стороны западного регулирования».

Ораз Дурдыев, и.о. президента AB InBev Efes

«Несмотря на новые вызовы, с которыми в этом году столкнулся российский бизнес, повестка устойчивого развития не теряет для него актуальности и остается в числе приоритетных. Более того, в текущих экономических реалиях все больше компаний из абсолютно разных отраслей экономики стали рассматривать ESG и как эффективный антикризисный инструмент, помогающий настроить автономность и локализовать производственные процессы, перестроить логистические цепочки, в полном объеме выполнить социальные обязательства перед сотрудниками и т.д. <... > Для нас устойчивое развитие уже давно не сиюминутный тренд, не комплементарная часть бизнеса. Это и есть наш бизнес».

Игорь Прямов, начальник направления по устойчивому развитию Альфа-банка

«Мы в Альфа-банке получаем сигналы как от бизнеса, так и от регуляторов и органов государственной власти, что актуальность ESG-повестки сохраняется, пусть и с небольшой переориентацией на внутренний и азиатские рынки. С регионами подписываются соглашения о продвижении концепции ESG, формируются «дорожные карты» по их устойчивому развитию, компании рассматривают требования азиатского рынка и оценивают свои риски и возможности. Экологические, в том числе климатические аспекты неизменно сохраняют свою приоритетность для России в связи с развитием промышленности и необходимостью повышения качества жизни людей. Устойчивое развитие интегрировано во все аспекты окружающего нас мира, поэтому не представляется возможным говорить об изменении национальных приоритетов».

Елена Феоктистова, управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП

«Повестка устойчивого развития остается актуальной, поскольку многие вопросы, которые выходят на первый план, тоже решаются в контексте устойчивого развития. Поддержание баланса интересов, открытость, грамотное управление рисками — все это подходы в рамках устойчивого развития. Другое дело, что сейчас происходит инвентаризация задач, меняются приоритеты, способы их достижения и этапы реализации, но вектор движения, повестка и ключевые аспекты сохраняются с учетом понимания тех рисков, которые возникли».

Андрей Чиханчин, первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам:

«ESG — это про благополучие людей и окружающего мира, а значит эти вопросы не могут потерять своей актуальности. Сегодня мы видим активное развитие повестки устойчивого развития со стороны государства <...> Для «Аэрофлота» повестка устойчивого развития однозначно осталась одной из приоритетных, мы продолжаем развивать транспортную доступность регионов и мобильность населения, ведем работу по сокращению выбросов СО2, а также заботимся о благополучии наших сотрудников».

Сергей Григорьев, заместитель гендиректора СУЭКа:

«Безусловно! Достаточно взглянуть на перечень национальных проектов — их совокупность как раз и есть комплексный подход к устойчивому развитию. И немаловажно то, что эти проекты реализуются государством совместно с социально ответственным бизнесом и обществом».

Николай Кривозерцев, руководитель экспертного центра «Деловой России» по ESG-трансформации, гендиректор EcoStandard group:

«Повестка устойчивого развития и ESG-трансформация никуда не уходит. Это продиктовано и национальной повесткой, и программными документами нашей страны. Ценности ESG закреплены в Конституции РФ. Вопросы благоприятной окружающей среды, безопасных условия труда и сохранения здоровья сотрудников законодательно прописаны и находят отклик в большинстве программных речей Президента и премьер-министра. Именно поэтому у нашей экономики нет другого пути, кроме устойчивого развития с учетом национальных особенностей».

Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка:

«Устойчивое развитие — обширный зонтичный термин, включающий множество направлений от охраны окружающей среды до развития образования и здравоохранения. Этот процесс вне зависимости от внешних и внутренних факторов остается в контексте реализации национальных приоритетов России, будь то выполнение национального проекта «Экология» или решение проблемы безработицы в регионах».

Виктор Дроздов, член совета директоров «Полюса»:

«Мы со своей точки зрения видим, что в этом году существенного отката не произошло, и законодательство и практики в этой области развиваются, особенно регулирование в области климата. В прошлом году в силу вступил ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», который заложил фундамент для регулирования эмиссий. В этом году правительство разработало и опубликовало критерии климатических проектов. Реализуется сахалинский эксперимент, есть перспектива создания национальной системы обращения «зеленых» сертификатов. Мосбиржа провела первые тестовые торги углеродными единицами, в ходе которых было заключено две сделки и определена цена за единицу (1 тыс. руб.). То есть, в области ESG у нас не только законодательство развивается, но и инфраструктура. Кроме того, российские рейтинговые агентства получили новый стимул для роста. В условиях фактического отказа международных агентств рейтинговать российские компании, имеет смысл переориентироваться на внутренние национальные рейтинги. Тем более, что сейчас у российских агентств гораздо больше информации и понимания внутреннего регулирования».

Виктория Блатова, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система»:

«Если посмотреть в корень, суть ESG повестки — в уважении к людям и создании благоприятных условий для их жизни и работы. И в этом цели ответственного бизнеса и национальных проектов пересекаются. Безусловно, текущие внешние обстоятельства накладывают отпечаток и требуют перераспределения ресурсов, адаптации планов мероприятий и переориентации на отечественные технологии. При этом долгосрочные цели остаются прежними».

Елена Заика, директор по управлению социально-экологическими и климатическими рисками МКБ:

«Устойчивое развитие остается на повестке как одно из важных условий движения вперед. Мир, куда мы стремимся, нуждается в сохранении здоровой окружающей среды и долгосрочной перспективы, ресурсов для будущего. Это невозможно без устойчивого развития. Сегодня основным драйвером ESG-повестки в России стало государство, мы видим это по последовательному тренду развития законодательной базы <...> Банк России как регулятор продолжает поддерживать ESG повестку через проведение методической работы, разработки рекомендаций в отношении отчетности, оценки климатических рисков <...> Со стороны крупного бизнеса также просматривается сохранение ESG-направлений с тенденцией к поиску и выстраиванию новых моделей рыночного взаимодействия, которые, в первую очередь, учитывают общественные и национальные приоритеты».

Ксения Чикина, главный специалист по устойчивому развитию группы НЛМК:

«Национальная повестка, цели и проекты в области экологии и устойчивого развития остаются актуальными. Возможно даже становятся более важными для обеспечения национальной устойчивости в текущей ситуации».

Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию «Сибура»:

«Концепция устойчивого развития подразумевает эффективное использование ресурсов, гармоничное развитие общества, что является неотъемлемой частью прогресса. Эта тема лежит в основе национальных проектов России, и последние несколько лет фокус на развитие внутренней системы и определенной независимости в части технологической оснащенности, устойчивости рынков, компетенций, только усиливается. В то же время, устойчивое развитие продолжает оставаться «мостиком» для продолжения диалога с мировым сообществом».

Анастасия Новак, старший менеджер по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса «Юнилевер Русь»:

«Докладов и отчетов по различным направлениям целям, приоритетам, проектам в области устойчивого развития на государственном уровне существует достаточно много, что безусловно говорит как минимум о заинтересованности, и, как максимум — о готовности корректировать, регулировать отдельные направления работы в области ESG в стране, чтобы сделать их более долгосрочными. В конце концов, существует именно нацпроект «Устойчивое развитие» <…> Если трактовать понятие «национального приоритета» более широко-как некий важный общественный дискурс и направление для развития, то для нашего бизнеса это, безусловно, остается приоритетом по всей географии присутствия, в том числе и в России».