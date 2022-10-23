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«Происходит инвентаризация задач»: остается ли ESG в числе нацприоритетов

Концепции устойчивого развития и ESG остаются в числе национальных приоритетов, считает бизнес. Но поправки все же есть — фокус сместится в сферы экологии и «заботы о людях»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Согласно результатам ESG-индекса НКР, российские компании намерены корректировать свою стратегию в области устойчивого развития, отказавшись, например, от намерений по получению ESG-рейтинга от иностранного агентства и усиливая работу в сфере социальной защиты сотрудников.

РБК спросил представителей бизнеса — является ли сегодня устойчивое развитие национальным приоритетом для России.

  • Сергей Иванов, гендиректор АЛРОСА

«Повестка устойчивого развития уже давно не является отдельной самостоятельной сферой деятельности. Она пронизывает все сферы нашей жизни и не только сохраняет актуальность, но и приобретает исключительную важность в условиях макроэкономической турбулентности».

  • Александр Шевелев, гендиректор «Северстали»

«Устойчивое развитие в любой ситуации должно и будет оставаться национальным приоритетом. Экология, социальные аспекты, уровень управления — от этих факторов во многом зависит не только будущая конкурентоспособность бизнеса, но и качество жизни в стране. И мы видим, что внимание к повестке устойчивого развития сохраняется, несмотря на меняющуюся геополитическую и макроэкономическую ситуацию <…> Крупные российские компании также в основном продолжают поддерживать курс на устойчивое развития. Даже если оставить за скобками требования инвесторов, уже сегодня устойчивые практики позволяют бизнесу повышать эффективность, привлекать наиболее квалифицированные кадры, снимать риск экологических и других штрафов и т.д.»

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  • Антон Михальков, гендиректор УК «Росводоканал»

«На наш взгляд, ESG будет трансформироваться под новые обстоятельства и тренды, определяющиеся в среднесрочной перспективе. Федеральная и бизнес-повестки будут актуальны и останутся ESG-ориентированными, при этом фокус сместится в область экологического направления и заботы о людях. Россия не отделяется от международных тенденций и будет оставаться частью глобальной экономики, а устойчивое развитие однозначно является национальным приоритетом».

  • Николай Волобуев, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех»

«На мой взгляд, об ESG сейчас говорят неоправданно много — это чужое, западное понятие, которое стало модным, не более. Задолго до того, как это превратилось в мейнстрим, «Ростех» понимал, что социальная ответственность, безопасность труда и забота об экологии являются не модной тенденцией, а обязанностью крупных компаний, тем более промышленных. Соответствующее понимание есть и на уровне государства».

  • Евгений Дитрих, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании

«Даже в текущих условиях для России устойчивое развитие не теряет свою актуальность. В первую очередь, это важно для обеспечения высокого качества жизни и поддержания благосостояния жителей нашей страны. Кроме того, этого требуют взаимоотношения с дружественными государствами, которые не только придерживаются принципов устойчивого развития, но и испытывают давление со стороны западного регулирования».

  • Ораз Дурдыев, и.о. президента AB InBev Efes

«Несмотря на новые вызовы, с которыми в этом году столкнулся российский бизнес, повестка устойчивого развития не теряет для него актуальности и остается в числе приоритетных. Более того, в текущих экономических реалиях все больше компаний из абсолютно разных отраслей экономики стали рассматривать ESG и как эффективный антикризисный инструмент, помогающий настроить автономность и локализовать производственные процессы, перестроить логистические цепочки, в полном объеме выполнить социальные обязательства перед сотрудниками и т.д. <... > Для нас устойчивое развитие уже давно не сиюминутный тренд, не комплементарная часть бизнеса. Это и есть наш бизнес».

  • Игорь Прямов, начальник направления по устойчивому развитию Альфа-банка

«Мы в Альфа-банке получаем сигналы как от бизнеса, так и от регуляторов и органов государственной власти, что актуальность ESG-повестки сохраняется, пусть и с небольшой переориентацией на внутренний и азиатские рынки. С регионами подписываются соглашения о продвижении концепции ESG, формируются «дорожные карты» по их устойчивому развитию, компании рассматривают требования азиатского рынка и оценивают свои риски и возможности. Экологические, в том числе климатические аспекты неизменно сохраняют свою приоритетность для России в связи с развитием промышленности и необходимостью повышения качества жизни людей. Устойчивое развитие интегрировано во все аспекты окружающего нас мира, поэтому не представляется возможным говорить об изменении национальных приоритетов».

  • Елена Феоктистова, управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП

«Повестка устойчивого развития остается актуальной, поскольку многие вопросы, которые выходят на первый план, тоже решаются в контексте устойчивого развития. Поддержание баланса интересов, открытость, грамотное управление рисками — все это подходы в рамках устойчивого развития. Другое дело, что сейчас происходит инвентаризация задач, меняются приоритеты, способы их достижения и этапы реализации, но вектор движения, повестка и ключевые аспекты сохраняются с учетом понимания тех рисков, которые возникли».

  • Андрей Чиханчин, первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам:

«ESG — это про благополучие людей и окружающего мира, а значит эти вопросы не могут потерять своей актуальности. Сегодня мы видим активное развитие повестки устойчивого развития со стороны государства <...> Для «Аэрофлота» повестка устойчивого развития однозначно осталась одной из приоритетных, мы продолжаем развивать транспортную доступность регионов и мобильность населения, ведем работу по сокращению выбросов СО2, а также заботимся о благополучии наших сотрудников».

  • Сергей Григорьев, заместитель гендиректора СУЭКа:

«Безусловно! Достаточно взглянуть на перечень национальных проектов — их совокупность как раз и есть комплексный подход к устойчивому развитию. И немаловажно то, что эти проекты реализуются государством совместно с социально ответственным бизнесом и обществом».

  • Николай Кривозерцев, руководитель экспертного центра «Деловой России» по ESG-трансформации, гендиректор EcoStandard group:

«Повестка устойчивого развития и ESG-трансформация никуда не уходит. Это продиктовано и национальной повесткой, и программными документами нашей страны. Ценности ESG закреплены в Конституции РФ. Вопросы благоприятной окружающей среды, безопасных условия труда и сохранения здоровья сотрудников законодательно прописаны и находят отклик в большинстве программных речей Президента и премьер-министра. Именно поэтому у нашей экономики нет другого пути, кроме устойчивого развития с учетом национальных особенностей».

  • Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка:

«Устойчивое развитие — обширный зонтичный термин, включающий множество направлений от охраны окружающей среды до развития образования и здравоохранения. Этот процесс вне зависимости от внешних и внутренних факторов остается в контексте реализации национальных приоритетов России, будь то выполнение национального проекта «Экология» или решение проблемы безработицы в регионах».

  • Виктор Дроздов, член совета директоров «Полюса»:

«Мы со своей точки зрения видим, что в этом году существенного отката не произошло, и законодательство и практики в этой области развиваются, особенно регулирование в области климата. В прошлом году в силу вступил ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», который заложил фундамент для регулирования эмиссий. В этом году правительство разработало и опубликовало критерии климатических проектов. Реализуется сахалинский эксперимент, есть перспектива создания национальной системы обращения «зеленых» сертификатов. Мосбиржа провела первые тестовые торги углеродными единицами, в ходе которых было заключено две сделки и определена цена за единицу (1 тыс. руб.). То есть, в области ESG у нас не только законодательство развивается, но и инфраструктура. Кроме того, российские рейтинговые агентства получили новый стимул для роста. В условиях фактического отказа международных агентств рейтинговать российские компании, имеет смысл переориентироваться на внутренние национальные рейтинги. Тем более, что сейчас у российских агентств гораздо больше информации и понимания внутреннего регулирования».

  • Виктория Блатова, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система»:

«Если посмотреть в корень, суть ESG повестки — в уважении к людям и создании благоприятных условий для их жизни и работы. И в этом цели ответственного бизнеса и национальных проектов пересекаются. Безусловно, текущие внешние обстоятельства накладывают отпечаток и требуют перераспределения ресурсов, адаптации планов мероприятий и переориентации на отечественные технологии. При этом долгосрочные цели остаются прежними».

  • Елена Заика, директор по управлению социально-экологическими и климатическими рисками МКБ:

«Устойчивое развитие остается на повестке как одно из важных условий движения вперед. Мир, куда мы стремимся, нуждается в сохранении здоровой окружающей среды и долгосрочной перспективы, ресурсов для будущего. Это невозможно без устойчивого развития. Сегодня основным драйвером ESG-повестки в России стало государство, мы видим это по последовательному тренду развития законодательной базы <...> Банк России как регулятор продолжает поддерживать ESG повестку через проведение методической работы, разработки рекомендаций в отношении отчетности, оценки климатических рисков <...> Со стороны крупного бизнеса также просматривается сохранение ESG-направлений с тенденцией к поиску и выстраиванию новых моделей рыночного взаимодействия, которые, в первую очередь, учитывают общественные и национальные приоритеты».

  • Ксения Чикина, главный специалист по устойчивому развитию группы НЛМК:

«Национальная повестка, цели и проекты в области экологии и устойчивого развития остаются актуальными. Возможно даже становятся более важными для обеспечения национальной устойчивости в текущей ситуации».

  • Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию «Сибура»:

«Концепция устойчивого развития подразумевает эффективное использование ресурсов, гармоничное развитие общества, что является неотъемлемой частью прогресса. Эта тема лежит в основе национальных проектов России, и последние несколько лет фокус на развитие внутренней системы и определенной независимости в части технологической оснащенности, устойчивости рынков, компетенций, только усиливается. В то же время, устойчивое развитие продолжает оставаться «мостиком» для продолжения диалога с мировым сообществом».

  • Анастасия Новак, старший менеджер по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса «Юнилевер Русь»:

«Докладов и отчетов по различным направлениям целям, приоритетам, проектам в области устойчивого развития на государственном уровне существует достаточно много, что безусловно говорит как минимум о заинтересованности, и, как максимум — о готовности корректировать, регулировать отдельные направления работы в области ESG в стране, чтобы сделать их более долгосрочными. В конце концов, существует именно нацпроект «Устойчивое развитие» <…> Если трактовать понятие «национального приоритета» более широко-как некий важный общественный дискурс и направление для развития, то для нашего бизнеса это, безусловно, остается приоритетом по всей географии присутствия, в том числе и в России».

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