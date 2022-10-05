Минстрой предложил продлить отмену экологической экспертизы для военных

Минстрой предлагает до 2025 года не проводить экологическую экспертизу для строительства военных объектов и других проектов, которые строятся за бюджетные деньги. Сейчас эта мера действует до конца 2022 года

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экологическая и историко-культурная экспертиза для строительства военных объектов, магистральной инфраструктуры и гаражей может быть отменена до конца 2024 года. Это следует из законопроекта, который Минстрой разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Представитель профильного вице-премьера Марата Хуснуллина отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.

Согласно градостроительному кодексу, перед началом строительства нужно провести несколько отдельных экспертиз:

экологическую экспертизу, которая определяет влияние на окружающую среду,

историко-культурную, которая нужна, если проект находится в охранной зоне или предполагается реставрировать охраняемый объект,

экспертизу проектной документации.

Для того, чтобы сократить время и стоимость экспертиз, Минстрой предлагает для некоторых объектов проводить экологические и историку-культурные проверки не отдельно, а во время экспертизы проектной документации.

В апреле 2022 года правительство уже приняло аналогичные нормы, которые действуют до конца этого года. Эти меры сократили сроки создания некоторых объектов минимум на три месяца и «позволили избежать срыва сроков реализации инвестиционных проектов в условиях внешнего санкционного давления», говорится в сопроводительной документации к законопроекту Минстроя.

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При отмене экспертиз весной было выпущено постановление правительства. В этот раз Минстрой предлагает закрепить положения в Градостроительном кодексе, обладающим «более высшей юридической силой». Предполагается, что законопроект будет принят к марту 2023 года и вступит в силу в июле 2023 года, говорится в документации к нему.

Среди объектов, которым не понадобится отдельная экологическая экспертиза, — военная инфраструктура вооруженных сил, пункты пропуска через государственную границу, магистральная инфраструктуры (то есть автомобильные и железные дороги, аэродромы и т.п), гаражи, коммунальная инфраструктура в Арктической зоне, объекты строительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, если на них выделяются деньги из государственного бюджета.

Есть и исключения их этих правил, например, проводить экологическую экспертизу по-прежнему нужно будет для объектов, которые оказывают самое большое негативное воздействие на окружающую среду. К ним относятся, например, заводы металлургической и химической промышленности, объекты для обезвреживания и захоронения отходов и т.п. Государственную историко-культурную экспертизу предлагается не проводить для работ по сохранению объектов культурного наследия.

В этом году кроме отмены экологической экспертизы для некоторых проектов было также упрощено строительство инфраструктуры в охранных зонах. В Greenpeace отмечали, что новое законодательство ослабляет требования по охране леса, воздуха и заповедных территорий.