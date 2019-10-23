Титов счел небезупречным решение суда по изъятию деклараций об амнистии

Бизнес-омбудсмен считает, что Верховный суд проигнорировал положение закона, запрещающего использовать декларации для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательств. Поводом стало решение по делу бизнесмена Израйлита

Борис Титов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил РБК, что считает небезупречным решение Верховного суда, не увидевшего нарушений закона в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала, вынесенное при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

«Постановление, мягко говоря, небезупречное. Судья признал законным постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, который в свое время разрешил следователям изъять спецдекларацию Валерия Израйлита и приобщить ее к уголовному делу», — заявил Титов.

Он напомнил, что, согласно закону «О добровольном декларировании», декларации не могут использоваться в качестве основания для возбуждения уголовного дела либо в качестве доказательств по нему. Соответствующее положение законодательства «судья попросту проигнорировал», добавил омбудсмен.

Титов заявил, что не намерен «подменять защиту Израйлита» и говорить о дальнейших шагах, но отметил, что процессуальные возможности еще не исчерпаны и будут задействованы.