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Суд в Швейцарии раскрыл причину отказа Абрамовичу в виде на жительство
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Суд в Швейцарии раскрыл причину отказа Абрамовичу в виде на жительство
Бизнес, 20:59
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Суд в Швейцарии раскрыл причину отказа Абрамовичу в виде на жительство
Судьи подтвердили, что швейцарская полиция заявляла о подозрениях в отмывании денег и частично нелегальном происхождении активов бизнесмена. Роман Абрамович пытался через суд запретить обнародование этой информации
Роман Абрамович (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Верховный суд Швейцарии снял ограничения на распространение информации о причинах, по которым российский бизнесмен Роман Абрамович не смог получить вид на жительство в этой стране. Как сообщает Bloomberg, суд не поддержал Абрамовича, который настаивал, что обнародование такой информации повредит его репутации.

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По данным агентства, суд сослался на озабоченность полиции Швейцарии по поводу того, что в отношении предпринимателя есть подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами, а его швейцарские активы могут якобы иметь частично нелегальное происхождение. Такой ответ дала полиция на запрос миграционной службы.

Из решения также следует, что предоставление Абрамовичу вида на жительство может угрожать общественной безопасности и создать репутационный риск для Швейцарии.

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Ранее о позиции полиции сообщила газета Tages-Anzeiger, опубликовавшая статью после того, как российский бизнесмен проиграл суд владельцу издания — медиагруппе Tamedia. Абрамович требовал запретить публикацию этих данных, однако суд не встал на его сторону.

Тогда юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл заявил, что представители Абрамовича «крайне огорчены публикацией конфиденциальной информации, <...> которая однозначно была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации».

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По данным СМИ, Абрамович просил предоставить ему вид на жительство в Швейцарии два года назад, в июле 2016-го. Глава миграционной службы кантона Вале Жак Делаваллаз тогда говорил, что у предпринимателя есть интересы в этом кантоне, и отмечал, что местные власти выдали положительное заключение о виде на жительство, так как кантон был заинтересован в Абрамовиче как в налогоплательщике. По данным The Guardian, интерес Абрамовича относился к горнолыжному курорту Вербье, расположенному в Вале и насчитывающему более 400 км трасс.

Позже бизнесмен отозвал свое прошение, еще до вынесения официального решения властей.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Роман Абрамович , Швейцария , вид на жительство
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