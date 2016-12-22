Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу

Верховный суд Франции отклонил иск Романа Абрамовича к налоговым властям страны. Миллиардер посчитал завышенным налог на свою виллу на мысе Антиб

Роман Абрамович (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Неудачей завершилась попытка Романа Абрамовича опротестовать в Верховном суде Франции решение низшей инстанции касательно претензий налоговых органов страны. В суде согласились с тем, что миллиардер в 2006–2007 годах занизил стоимость своей виллы на Ривьере и недоплатил французской казне €1,2 млн налога на роскошь, сообщает агентство Bloomberg.

Адвокаты Абрамовича, доказывая правоту своего клиента, указывали, что налоговики завышают истинную стоимость Шато-де-ла-Кро, расположенного на мысе Антиб. По их словам, миллиардеру пришлось вложить порядка €150 млн в дом, который в течение почти 30 лет находился в запущенном состоянии после пожара.

Представители защиты также указывали, что хотя в Шато-де-ла-Кро когда-то жили бывший король Великобритании Эдуард VII, король Бельгии Леопольд III, греческий миллиардер Аристотель Онассис, это еще не значит, что дом можно сравнивать по цене с другими роскошными особняками на Лазурном Берегу.

Однако в суде с этим доводом не согласились. Там указали, что Шато-де-ла-Кро является одной из жемчужин французской Ривьеры и может быть сравним с расположенной неподалеку виллой Фиорентина, в которой в свое время проживали актрисы Элизабет Тэйлор и Грета Гарбо, — ее в 2004 году продали за €73 млн.

Официальной информации о том, сколько заплатил за дом Абрамович, нет. В 2011 году газета Daily Telegraph утверждала, что он отдал 30 млн фунтов стерлингов.

Представитель Абрамовича Джон Манн пока не ответил на звонок РБК.