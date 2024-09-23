Фигуранту дела Baring Vostok не стали заменять условный срок на реальный

Филиппа Дельпаля объявили в розыск в июле, он не живет в России. Так как инвестор не явился в суд, ему не стали заменять срок на реальный — по делу Baring Vostok он был приговорен к трем с половиной годам условно

Филипп Дельпаль (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Французу Филиппу Дельпалю, фигуранту дела инвестфонда Baring Vostok, Тверской суд Москвы не стал заменять условный срок на реальный, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Дельпаль в июле был объявлен в розыск, так как не встал на учет как осужденный условно. Свое решение суд обосновал неявкой француза на заседание.

Адвокат подсудимого Александр Михайлов сказал «Ведомостям», что у его подзащитного закончилась виза и он должен был выехать из России. Помимо этого, юрист отметил, что у Дельпаля есть пожилые родители, которым нужен постоянный уход и нельзя заставить его разорвать связь с родственниками во Франции, поскольку семья — одна из главных духовных ценностей в России.

РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Михайлову.

Baring Vostok работал в России с 1994 года, он инвестировал в «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный» (фонд был его основным акционером), онлайн-кинотеатр ivi, сервис объявлений Avito, сеть супермаркетов «Вкусвилл», сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar и другие компании и проекты.

Дельпаль был задержан и отправлен в СИЗО в 2019 году вместе с основателем Baring Vostok Майклом Калви и другими партнерами. Затем меру пресечения им заменили на домашний арест.

Дело против них было связано со сделкой по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный» выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. При этом реальная рыночная стоимость, полагало обвинение, составляла 600 тыс. руб. Калви заявлял, что эти средства ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка.

В августе 2021-го Мосгорсуд вынес приговор по делу. Основатель инвестфонда получил пять с половиной лет условно, Дельпаль — четыре с половиной года. Вину они не признали. Впоследствии суд сократил условные сроки до четырех с половиной лет Калви и до трех с половиной лет Дельпалю. В начале 2022-го бизнесмены уехали из страны, когда им отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий (им запрещалось, в частности, покидать Россию в течение пяти лет). В мае этого года с Калви сняли судимость.