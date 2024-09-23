Фигуранту дела Baring Vostok не стали заменять условный срок на реальный
Французу Филиппу Дельпалю, фигуранту дела инвестфонда Baring Vostok, Тверской суд Москвы не стал заменять условный срок на реальный, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Дельпаль в июле был объявлен в розыск, так как не встал на учет как осужденный условно. Свое решение суд обосновал неявкой француза на заседание.
Адвокат подсудимого Александр Михайлов сказал «Ведомостям», что у его подзащитного закончилась виза и он должен был выехать из России. Помимо этого, юрист отметил, что у Дельпаля есть пожилые родители, которым нужен постоянный уход и нельзя заставить его разорвать связь с родственниками во Франции, поскольку семья — одна из главных духовных ценностей в России.
РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Михайлову.
Baring Vostok работал в России с 1994 года, он инвестировал в «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный» (фонд был его основным акционером), онлайн-кинотеатр ivi, сервис объявлений Avito, сеть супермаркетов «Вкусвилл», сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar и другие компании и проекты.
Дельпаль был задержан и отправлен в СИЗО в 2019 году вместе с основателем Baring Vostok Майклом Калви и другими партнерами. Затем меру пресечения им заменили на домашний арест.
Дело против них было связано со сделкой по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный» выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. При этом реальная рыночная стоимость, полагало обвинение, составляла 600 тыс. руб. Калви заявлял, что эти средства ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка.
В августе 2021-го Мосгорсуд вынес приговор по делу. Основатель инвестфонда получил пять с половиной лет условно, Дельпаль — четыре с половиной года. Вину они не признали. Впоследствии суд сократил условные сроки до четырех с половиной лет Калви и до трех с половиной лет Дельпалю. В начале 2022-го бизнесмены уехали из страны, когда им отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий (им запрещалось, в частности, покидать Россию в течение пяти лет). В мае этого года с Калви сняли судимость.
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