В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

МВД России объявило в розыск одного из фигурантов дела Baring Vostok — француза Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства. В России бизнесмен условно осужден на 3,5 года за хищение денежных средств банка «Восточный»

Филипп Дельпаль (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Французский предприниматель и бывший операционный партнер инвестиционной компании Baring Vostok Филипп Дельпаль, ранее приговоренный московским судом к условному сроку по делу о крупном мошенничестве, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы данных МВД.

Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Дельпаля, а также основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году вместе с другими фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость, полагает обвинение, составляла 600 тыс. руб.

В августе 2021 года суд приговорил Калви и его партнеров к условным срокам. Основатель инвестфонда получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Вину они не признали. Впоследствии суд сократил условные сроки до 4,5 года Калви и до 3,5 года Дельпалю.

Основатель Baring Vostok характеризовал приговор как нечестный и оскорбительный. «Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка «Восточный». Судья слово в слово повторила речь прокурора», — говорил он.

В начале 2022 года суд отменил меру пресечения для Калви и Дельпаля в виде запрета определенных действий (им запрещалось, в частности, покидать Россию в течение пяти лет). После этого оба бизнесмена уехали из страны.