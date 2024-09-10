Экс-глава совета директоров FESCO создал новую транспортную компанию

Андрей Северилов, бывший акционер и глава совета директоров FESCO, которая с 2023 года перешла под контроль Росатома, создал транспортную компанию «А7 Холдинг». На нее он планирует регистрировать портовые и железнодорожные активы

Андрей Северилов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Бывший глава совета директоров FESCO Андрей Северилов 9 сентября зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб., следует из данных ЕГРЮЛ. Северилов занимает должность гендиректора этой компании, ему же принадлежат 100% ее акций. «А7 Холдинг» зарегистрирован по адресу Елоховский проезд, 1, строение 2, где также зарегистрирован еще один актив бывшего топ-менеджера FESCO, его издательство — ООО «ИД «Арт. Собрание».

Северилов рассказал РБК, что «А7 Холдинг» будет владеть и управлять активами из разных отраслей, преимущественно в сфере транспорта. В частности, компания заинтересована в покупке морских портов и железнодорожных активов, отметил он, не раскрывая, куда конкретно собирается инвестировать. На «А7 Холдинг» также будет переоформлена доля Андрея Северилова в компании Сибирский титан и в других его промышленных активах.

Андрей Северилов — профессиональный инвестор в промышленные и финансовые активы, владеет 75% компании «Сибирский титан» (остальные 25% — у Росатома), миноритарной долей в «Локо-банке» и «Томск Азоте». В 2020 году вместе с Михаилом Рабиновичем он выкупил доли в FESCO у американского фонда TPG Capital и GHP Group Марка Гарбера, после чего возглавил совет директоров транспортной группы. Крупнейший на тот момент акционер FESCO Зиявудин Магомедов, с 2018 года находящийся в заключении по обвинению в создании организованного преступного сообщества, называл смену собственников рейдерским захватом.

В 2023 году Магомедов был осужден на 18,5 лет в колонии строго режима. По итогам судебных разбирательств между Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом, с одной стороны, и государством, с другой, акции «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП, головной актив группы FESCO) перешли под контроль Росимущества: в начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства. А уже в конце 2023 года, в соответствии с указом президента Владимира Путина, эта доля была передана под контроль Росатома, который сегодня создает крупнейшего в стране оператора контейнерных грузоперевозок. В 2024 году Северилов вышел из совета директоров FESCO, на данный момент он не имеет отношения к группе, сказал он РБК.

Андрея Северилова могут заинтересовать немногочисленные портовые терминалы (специализированные и осуществляющие перевалку в танк-контейнерах) по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке, считает Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency. По его данным, поставки продукции с НПЗ в течение 2024 года в восточном направлении увеличились – например, с нефтехимических предприятий Иркутской области отправки на экспорт выросли в целом на 30%, эта тенденция сохранится.

Эксперт указывает, что дефицит железнодорожной инфраструктуры есть, но объем перевозки не сопоставим с массовыми грузами, особенно с учетом повышения приоритета нефтепродуктов при перевозке по железной дороге во временных правилах РЖД (действуют в период приостановки правил недискриминационного доступа, которые должны вступить в силу с января 2025 года).

«Сегмент (портовой инфраструктуры для перевалки СУГ. — РБК) жизнеспособный, прибыльный. В дальнейшем можно ожидать его расширения, дополнительный объем груза пойдет на Восток», — считает Слободяник.