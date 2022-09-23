Минэнерго назвало фейком письмо замминистра о частичной мобилизации
Пресс-служба Минэнерго опровергла информацию о том, что оно «направит своих сотрудников на мобилизацию для выполнения плана по призыву в субъектах РФ». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Накануне в телеграм-каналах появилась копия письма за подписью первого замминистра энергетики Павла Сорокина. В письме якобы за его подписью, которое было опубликовано в телеграм-канале «Газ-батюшка» говорилось, что предприятия горнодобывающего комплекса определены «как базовые» для реализации указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации в связи с наличием у большинства работников отрасли соответствующих военно-учетных специальностей, а также опыта срочной службы в рядах вооруженных сил. Минэнерго поручено обеспечить содействие военным комиссариатам в субъектах федерации в выполнении мобилизационного плана, указано в этом документе на бланке ведомства.
В тексте отмечается, что в период с 22 сентября по 5 октября с целью уточнения данных нужно обеспечить явку 100% сотрудников мужского пола в военные комиссариаты по месту жительства и предоставить им по одному дню оплачиваемого отпуска. При этом необходимо «максимально минимизировать количество бронируемых сотрудников (тех, кто не подлежит мобилизации. — РБК), отдавая приоритет первым руководителям предприятий, их заместителям и начальникам производственных подразделений».
В сообщении пресс-службы Минэнерго подчеркивается, что этот документ является «очередным фейком». «Стоит начать с того, что в системе электронного документооборота Минэнерго данное письмо не зарегистрировано. В дополнение к этому Павел Сорокин который якобы подписал эту бумагу, с 21 сентября находится в командировке и физически не мог поставить свою подпись под этим письмом», — указывает пресс-служба. К тому же, по ее данным, само письмо также на неверном бланке (это бланк ответа вместо основного письма), а официальная должность Сорокина — первый заместитель министра энергетики, а не просто заместитель, как следует из письма, распространенного в телеграм-каналах.
«Сейчас в сети распространяется огромное количество фейковых документов, касающихся мобилизации. Мы неоднократно опровергали подобные вбросы, но их количество неуклонно растет», — заключается в сообщении.
Путин заявлял, что решение о частичной мобилизации на фоне продолжающейся с 24 февраля спецоперации на Украине «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается Россия. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют нужную сейчас вооруженным силам специальность и боевой опыт.