Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что после сделки с «Яндексом» группа «Тинькофф» сохранит свой бренд, а он сам останется в компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

Группа «Тинькофф» продолжит работать под своим брендом после сделки с «Яндексом». Об этом в Instagram сообщил основатель и совладелец группы Олег Тиньков.

«Тинькофф» бренд остается», — написал он.

Тиньков отметил, что сделка с «Яндексом» пока не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка рано. Он также добавил, что сделка представляет собой не продажу, а слияние.

По словам бизнесмена, сам он продолжит работу в Тинькофф Банке, а для клиентов организации ничего не изменится.

Накануне вечером было объявлено, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала. Предполагается, что за каждую акцию «Яндекс» заплатит $27,64, а общая сумма сделки составит $5,48 млрд.