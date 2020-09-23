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Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что после сделки с «Яндексом» группа «Тинькофф» сохранит свой бренд, а он сам останется в компании
Яндекс YNDX ₽5 254,4 +7,23% Купить
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Группа «Тинькофф» продолжит работать под своим брендом после сделки с «Яндексом». Об этом в Instagram сообщил основатель и совладелец группы Олег Тиньков.

«Тинькофф» бренд остается», — написал он.

Тиньков отметил, что сделка с «Яндексом» пока не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка рано. Он также добавил, что сделка представляет собой не продажу, а слияние.

По словам бизнесмена, сам он продолжит работу в Тинькофф Банке, а для клиентов организации ничего не изменится.

Накануне вечером было объявлено, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала. Предполагается, что за каждую акцию «Яндекс» заплатит $27,64, а общая сумма сделки составит $5,48 млрд.

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Бизнес
Олег Тиньков

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф» с премией 8% к цене закрытия торгов глобальными депозитарными расписками TCS 21 сентября ($25,6) и с премией 16,9% к средневзвешенной цене бумаг за три месяца.

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После сообщения о планируемой сделке цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла почти на 12%. На вечерней сессии на Московской бирже цена бумаг увеличилась более чем на 8%.

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Общество
Олег Тиньков

В марте Тиньков сообщил, что борется с лейкемией и покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка. Также он передал права владения акциями (40,4%) TCS Group Holding (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования») в семейный траст.

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