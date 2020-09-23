Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»
Группа «Тинькофф» продолжит работать под своим брендом после сделки с «Яндексом». Об этом в Instagram сообщил основатель и совладелец группы Олег Тиньков.
«Тинькофф» бренд остается», — написал он.
Тиньков отметил, что сделка с «Яндексом» пока не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка рано. Он также добавил, что сделка представляет собой не продажу, а слияние.
По словам бизнесмена, сам он продолжит работу в Тинькофф Банке, а для клиентов организации ничего не изменится.
Накануне вечером было объявлено, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала. Предполагается, что за каждую акцию «Яндекс» заплатит $27,64, а общая сумма сделки составит $5,48 млрд.