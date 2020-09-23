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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Вледелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин взяли личные кредиты для того, чтобы справится с обязательствами компании во время пандемии. Потери группы от ограничений, связанных с COVID-19 оцениваются в 5 млрд руб
Араз Агаларов
Араз Агаларов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справится с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Эмин Агаларов.

«Мы с моим отцом Аразом Агаларовым, владельцем всей группы компаний взяли личные кредиты, большую сумму взял он», — рассказал Эмин Агаларов. Он уточнил, что кредиты в рублях и в долларах бизнесмены взяли как физлица. Одной из причин оформления кредита на себя, Агаларов назвал то, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Бизнесмен уточнил, что кредиты были необходимы в первую очередь для того, чтобы справиться с обязательствами перед Сбербанком, а также для того, чтобы достроить те проекты, в которые уже были вложены деньги.

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Эмин Агаларов

Агаларов не назвал сумму взятых кредитов, но уточнил, что на каждый из трех торговых центров Vegas, которыми владеет компания, ранее было взято по кредиту на более чем $300 млн. РБК направил запрос о сумме взятых Агаларовыми кредитов в Crocus Group.

В прошлом году Crocus Group приступила к реконцепции торгового центра Vegas на Каширском шоссе и Агаларов уточнил, что группа планирует «рано или поздно» провести измеения всех трех центров, увеличив в них долю развлечений. По словам Агаларова торговые центры должны превратится в entertainment-площадки. Стоимость реконцепций будет зависеть от площади объектов и составит примерно $10-20 млн за каждый торговый центр.

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Эмин Агаларов подчеркнул, что самое тяжелое время для компании позади. «Когда мы не работали и все было закрыто, мы в принципе были обречены, счет шел на дни, сейчас когда мы уже открылись мы понимаем, что не все работает стабильно, не все работает со знаком плюс, но все равно мы функционируем и это дает нам хоть какие-то возможности», — говорит Агаларов. Он добавил, что компания продолжает активно работать, потому что «если сложить весла и плыть по течению, то перспективы маловероятны».

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В апреле Араз Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем. Он пояснял, что объем месячной зарплаты, которую выплачивают компании группы, составляет почти 1 млрд руб, и что деньги на оплату зарплат за март у компании есть, а на апрель денег уже нет. Он оценивал потери Crocus Group из-за мер против распространения COVID-19 в 4 млрд руб. В интервью телеканалу РБК, Эмин Агаларов уточнил, что с учетом и его бизнесов сумма потерь составит 5 млрд руб.

Crocus Group управляет коммерческой недвижимостью площадью более 1,5 млн кв. м. В портфеле группы — торговые и выставочные центры, океанариум, рестораны, фитнес-клубы. В состав Crocus Group входят также подрядные компании, которые в том числе строят ЦКАД.

Автор
Надежда Федорова
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