Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Вледелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин взяли личные кредиты для того, чтобы справится с обязательствами компании во время пандемии. Потери группы от ограничений, связанных с COVID-19 оцениваются в 5 млрд руб

Араз Агаларов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справится с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Эмин Агаларов.

«Мы с моим отцом Аразом Агаларовым, владельцем всей группы компаний взяли личные кредиты, большую сумму взял он», — рассказал Эмин Агаларов. Он уточнил, что кредиты в рублях и в долларах бизнесмены взяли как физлица. Одной из причин оформления кредита на себя, Агаларов назвал то, что банки сейчас неохотно кредитуют бизнес. Бизнесмен уточнил, что кредиты были необходимы в первую очередь для того, чтобы справиться с обязательствами перед Сбербанком, а также для того, чтобы достроить те проекты, в которые уже были вложены деньги.

Агаларов не назвал сумму взятых кредитов, но уточнил, что на каждый из трех торговых центров Vegas, которыми владеет компания, ранее было взято по кредиту на более чем $300 млн. РБК направил запрос о сумме взятых Агаларовыми кредитов в Crocus Group.

В прошлом году Crocus Group приступила к реконцепции торгового центра Vegas на Каширском шоссе и Агаларов уточнил, что группа планирует «рано или поздно» провести измеения всех трех центров, увеличив в них долю развлечений. По словам Агаларова торговые центры должны превратится в entertainment-площадки. Стоимость реконцепций будет зависеть от площади объектов и составит примерно $10-20 млн за каждый торговый центр.