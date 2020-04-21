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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов сравнил положение своего бизнеса сейчас с тонущим кораблем: ресурсы группы позволят выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет
Араз Агаларов (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.

«У нас получилась какая история. Я сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика, и смотрю, как он тонет. И ничего не могу сделать, никак повлиять на это невозможно, — отметил Агаларов.

По словам Агаларова, в Crocus Group работает 15 тыс. человек и все объекты группы, кроме сети магазинов «Твой дом», в которой работает 2 тыс. человек, закрыты. «Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.

Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб. Группа управляет коммерческой недвижимостью площадью более 1,5 млн кв. м. В портфеле Crocus Group — торговые и выставочные центры, океанариум, рестораны, фитнес-клубы. В состав группы входят также подрядные компании, которые в том числе строят ЦКАД.

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По словам Агаларова, объем месячной зарплаты, которую выплачивают компании группы, составляет почти 1 млрд руб. «Часть этих денег у нас есть, и, естественно, мы будем март платить и платим, а, допустим, на апрель у нас денег нет», — заявил Агаларов. Бизнесмен отмечает, что за счет новых кредитов бизнес сможет протянуть еще месяц. «Но дальше я даже не понимаю, что будет происходить», — говорит Агаларов.

Группа намерена сохранить персонал, говорит Агаларов. Ранее стало известно, что Crocus Group отправил 6 тыс. сотрудников в вынужденный простой с сохранением двух третей оклада. Режим простоя, по данным РБК, начал действовать 7 апреля.

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Отвечая на вопрос, может ли выжить бизнес без поддержки правительства, Агаларов ответил, что это невозможно. «Ну то есть вам говорят: работать нельзя, кадры сохраняйте, зарплату платите. У нас налоговая нагрузка достаточно высокая. Это принципиальное имеет значение, так как ну нет у компаний накоплений», — заявил Агаларов. По словам бизнесмена, в России необходимо снизить НДС, а также «забыть о налогах» на два месяца.

Араз Агаларов занимает 55-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $1,7 млрд. Агаларов в интервью телеканалу РБК сказал, что сейчас рейтинг Forbes, по крайней мере в части тех, кто работает на внутреннем рынке, — это список тех, у кого «самые большие долги».

Автор: Надежда Федорова, Илья Доронов
Теги: недвижимость, торговые центры, пандемия, Араз Агаларов, Crocus Group
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