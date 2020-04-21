Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов сравнил положение своего бизнеса сейчас с тонущим кораблем: ресурсы группы позволят выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет

Араз Агаларов (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.

«У нас получилась какая история. Я сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика, и смотрю, как он тонет. И ничего не могу сделать, никак повлиять на это невозможно, — отметил Агаларов.

По словам Агаларова, в Crocus Group работает 15 тыс. человек и все объекты группы, кроме сети магазинов «Твой дом», в которой работает 2 тыс. человек, закрыты. «Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — заключил Агаларов.

Выручка Crocus Group за 2018 год составила 60 млрд руб. Группа управляет коммерческой недвижимостью площадью более 1,5 млн кв. м. В портфеле Crocus Group — торговые и выставочные центры, океанариум, рестораны, фитнес-клубы. В состав группы входят также подрядные компании, которые в том числе строят ЦКАД.