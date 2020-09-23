Луговой предложил обязать госкомпании продавать лом на публичных торгах

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил Минпромторгу обязать госкомпании продавать металлолом на публичных торгах. По его оценкам, сейчас государство теряет около 50 млрд руб. из-за отсутствия контроля за такими сделками

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в Минпромторг с предложением обязать компании с госучастием продавать на публичных торгах лом черных и цветных металлов, образующийся при их деятельности. Об этом говорится в его письме министру промышленности Денису Мантурову от 8 сентября (копия есть у РБК, подлинность письма подтвердил сам парламентарий).

Письмо Лугового поступило в министерство, подтвердил его представитель. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается с представителями отрасли для формирования позиции ведомства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее также предлагала продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, на биржевых торгах для повышения прозрачности отрасли. Но представитель ФАС сообщил, что в службе не знают об инициативе Лугового.

Депутат подготовил изменения в закон «Об отходах производства и потребления», которые предлагает обсудить на совещании новой рабочей группы Госдумы 14 октября. На это совещание, помимо экспертов из Минпромторга, автор законопроекта пригласил также представителей Минэкономразвития, Минобороны, ассоциации ломозаготовителей «Руслом», РЖД (один из крупнейших продавцов лома) и других профильных структур, уточнил помощник Лугового. Представитель Минпромторга планирует принять участие в этом совещании, сообщил источник, близкий к ведомству. РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минобороны, «Руслом» и РЖД.

За продажу металлолома в госкомпаниях отвечают административно-хозяйственные службы местных предприятий, и методики определения отпускных цен в таких сделках закрыты для внешней оценки и не всегда соотносятся с уровнем рыночных цен, пояснил причины предложения Луговой. В таких компаниях образуется 40–50% всего оборота лома, который оценивается в 1 трлн руб. в год, следует из пояснительной записки к законопроекту (у РБК есть копия).

«В стоимостном выражении реально полученные денежные средства от реализации лома, образовавшегося на предприятиях с госучастием, составляют от 10 до 20% от общего оборота рынка лома», — указано в письме депутата. Независимые ломозаготовители и металлургические комбинаты не имеют возможности приобретать лом без посредников, что приводит к потерям как со стороны металлургической промышленности, так и со стороны государства. Их совокупные потери депутат оценил в сумму свыше 50 млрд руб. ежегодно. Источник в одной из металлургических компаний подтвердил, что у посредников цены на лом значительно выше, чем у самих госкомпаний.