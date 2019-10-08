Правительство отложило сроки перехода на биржевые торги ломом

Вице-премьер Дмитрий Козак после обращения представителей компаний, занимающихся оборотом лома черных и цветных металлов, принял решение перенести начало биржевых торгов ломом на 1 апреля 2020 года. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

«Козак провел совещание по обороту лома черных и цветных металлов. Принято решение о продлении действия переходного периода до введения биржевых торгов ломом до 1 апреля 2020 года, при этом действие квотирования как временной меры после 1 января 2020 года продлеваться не будет», — заявил он.

Джус добавил, что введение биржевой торговли на рынке лома черных и цветных металлов с 1 апреля будущего года будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования.

Коллективное обращение ломозаготовителей на имя Козака было опубликовано накануне, 7 октября. Поводом стал проект постановления правительства, который обязывает бизнес экспортировать лом, приобретенный только на бирже, а также отчитываться о внебиржевых сделках.

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