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Бизнес ,  
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«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
Третья по размеру нефтяная компания в России «Газпром нефть» передаст сотрудникам в управление часть своих АЗС для их мотивации и роста рентабельности. Об этом сообщил директор по региональным продажам компании Александр Крылов
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Газпром нефть» до конца 2019 года планирует передать больше половины своих АЗС в России в управление партнерам по трем моделям. Об этом сообщил директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром» (контролирует «Газпром нефть»). Речь идет о 690 АЗС, следует из его слов. Всего «Газпром нефть владеет 1237 заправками в России (данные отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2019 года).

По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690). «Уже несколько лет назад мы начали пробовать партнерские модели управления АЗС: CORO (Company owns, retailer operates — компания владеет, ретейлер управляет. — РБК), CODO (Company owns, dealer operates — компания владеет, дилер управляет. — РБК) и COPO (Company owns, partner operates — компания владеет, партнер управляет. — РБК), что позволяет нам сокращать издержки, повышая эффективность АЗС», — отметил топ-менеджер.

По его словам, третья модель COPO — мотивационная. «По COPO мы привлекаем к управлению станцией независимых предпринимателей. Как правило, собственный персонал. Сотрудник чувствует личную ответственность за рост рентабельности конкретной АЗС и уже выступает индивидуальным предпринимателем», — сказал Крылов. РБК запросил детали применения этой модели у пресс-службы «Газпром нефти».

Крылов добавил, что модель CORO предполагает, что АЗС бренда «Газпром нефть» находятся под управлением нетопливного ретейлера, который зарабатывает на продаже сопутствующих товаров. «Эта модель распространена в Европе: станция оформлена в бренде топливной компании, а магазины и кафе — в бренде ретейлера», — сказал он. По этой модели «Газпром нефть» сотрудничает с компанией «Стопэкспресс» (бренд — Stopexpress). Магазины под ее брендом стали открываться на заправках «Газпром нефти» в Москве и Петербурге в начале 2018 года.

«В модели CODO станцией управляет профессиональный дилер, который получает топливо «Газпром нефти» и сильный бренд, а драйвером роста является реализация нефтепродуктов», — заметил Крылов. По его словам, подобные форматы станций распространены в США, где около 80% топлива продается при магазинах.

При этом кофе уже несколько лет оказывается более высокомаржинальным продуктом для продажи на АЗС, чем само топливо. Крылов сообщил, что за первые полгода 2019 года выручка от продажи кофе на АЗС «Газпром нефти» выросла на 16%, до 1,5 млрд руб. По данным компании, в 2018 году ее заправки заработали на продаже кофе более 3 млрд руб., продав более 29 млн чашек кофе. По итогам 2017 года компания получила от продажи кофе 2,7 млрд руб., приготовив более 27 млн чашек кофе.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром нефть», АЗС, кофе, партнерство
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