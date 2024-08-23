Холдинг «Мечел» продал активы в Европе и Азии

Речь об активах в Швейцарии, Литве (там был металлургический завод), а также Азии. В феврале этого года «Мечел» попал под американские санкции

Фото: Андрей Любимов / РБК

Металлургический и горнодобывающий холдинг «Мечел» продал свои активы в Швейцарии и Литве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность и комментарии компании.

В Литве у «Мечел» был металлургический завод «Мечел Нямунас», в Швейцарии — несколько компаний. Из отчетности следует, что ожидаемая прибыль от сделок составит 5–7 млрд руб. без учета налогов.

По данным сервиса Moneyhouse, в августе швейцарские Mechel Carbon AG и Mechel International Holdings GmbH (владелец литовского завода) сменили названия на Teiwaz A Group AG и A Group Switzerland Holdings GmbH.

Помимо этого, «Мечел» потерял контроль над металлотрейдером Mechel Service Global (управление им перешло к независимому местному руководству) и над азиатским угольным трейдером. Общий убыток от этого составил 14 млрд руб.

«Мечел» в феврале этого года попал под санкции США за поддержку ВПК России. В том же месяце председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин был внесен в британские санкционные списки. Россия считает западные санкции незаконными и требует их отмены.

У холдинга осталось множество предприятий в России: среди них Челябинский, Белорецкий металлургические комбинаты, «Ижсталь»,

«Уральская кузница» Вяртсильский метизный завод, Братский завод ферросплавов, Южно-Уральский никелевый комбинат, Каслинский завод архитектурно-художественного литья, «Якутуголь», Коршуновский ГОК, Якутская рудная компания, Московский коксогазовый завод, «Мечел-Кокс» и др.

В июле стало известно, что «Мечел» через Челябинский металлургический комбинат станет владельцем старейшего металлургического предприятия Кузбасса — Гурьевского металлургического завода (ГМЗ) за 555 млн руб. Предприятие в 2016 году было признано банкротом.