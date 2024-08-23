 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Холдинг «Мечел» продал активы в Европе и Азии

Речь об активах в Швейцарии, Литве (там был металлургический завод), а также Азии. В феврале этого года «Мечел» попал под американские санкции
«Мечел» MTLR ₽121,25 -8,06% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Металлургический и горнодобывающий холдинг «Мечел» продал свои активы в Швейцарии и Литве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность и комментарии компании.

В Литве у «Мечел» был металлургический завод «Мечел Нямунас», в Швейцарии — несколько компаний. Из отчетности следует, что ожидаемая прибыль от сделок составит 5–7 млрд руб. без учета налогов.

По данным сервиса Moneyhouse, в августе швейцарские Mechel Carbon AG и Mechel International Holdings GmbH (владелец литовского завода) сменили названия на Teiwaz A Group AG и A Group Switzerland Holdings GmbH.

Помимо этого, «Мечел» потерял контроль над металлотрейдером Mechel Service Global (управление им перешло к независимому местному руководству) и над азиатским угольным трейдером. Общий убыток от этого составил 14 млрд руб.

Hugo Boss продал свой российский бизнес «Стокманн»
Бизнес
Фото:Thomas Niedermueller / Getty Images

«Мечел» в феврале этого года попал под санкции США за поддержку ВПК России. В том же месяце председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин был внесен в британские санкционные списки. Россия считает западные санкции незаконными и требует их отмены.

У холдинга осталось множество предприятий в России: среди них Челябинский, Белорецкий металлургические комбинаты, «Ижсталь»,
«Уральская кузница» Вяртсильский метизный завод, Братский завод ферросплавов, Южно-Уральский никелевый комбинат, Каслинский завод архитектурно-художественного литья, «Якутуголь», Коршуновский ГОК, Якутская рудная компания, Московский коксогазовый завод, «Мечел-Кокс» и др.

В июле стало известно, что «Мечел» через Челябинский металлургический комбинат станет владельцем старейшего металлургического предприятия Кузбасса — Гурьевского металлургического завода (ГМЗ) за 555 млн руб. Предприятие в 2016 году было признано банкротом.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Мечел» зарубежные активы продажа бизнеса
Материалы по теме
ТМК объяснила убыток ростом цен на металлолом и кредитные ставки
Бизнес
«Мечел» выкупит имущество старейшего металлургического завода в Кемерово
Бизнес
Страны G7 ужесточат меры против российской нефти и металлов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Жилье фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали в УльяновскеОбщество, 06:00
Четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали арестОбщество, 05:38
Холдинг «Мечел» продал активы в Европе и АзииБизнес, 05:28
AP узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $125 млнПолитика, 05:12
Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитовФинансы, 05:00
«Дочка» «Росатома» купила бывшее французское производство нейтрализаторовБизнес, 05:00
Экс-премьер Степашин рассказал о беседе с Ельциным о захоронении ЛенинаПолитика, 04:47
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборахПолитика, 04:36
В Аризоне задержали мужчину, угрожавшего убить ТрампаПолитика, 04:20
Онищенко предупредил об опасности мутации вируса оспы обезьянОбщество, 04:01
Прокуратура в ФРГ заподозрила шпионаж из-за полета дронов над промпаркомПолитика, 03:41
Мадуро опубликовал мультик с Илоном Маском в образе сатаныПолитика, 03:24
В Исландии объявили частичную эвакуацию из-за извержения вулканаОбщество, 03:14
Авиабаза НАТО в ФРГ повысила уровень безопасности из-за угрозы терактаПолитика, 02:52