«Мечел» выкупит имущество старейшего металлургического завода в Кемерово

Челябинский металлургический комбинат «Мечела» выкупит имущество Гурьевского металлургического завода за 555 млн руб. С начала года организаторы торгов снизили цену в три раза

Фото: Александр Река / ТАСС

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) выкупит имущество Гурьевского металлургического завода (ГМЗ) за 555 млн руб., следует из извещения торгов по продаже актива. Структура «Мечела» стала единственным участником торгов, которые были объявлены в марте.

Как ГМЗ стал банкротом

Гурьевский металлургический завод — старейшее металлургическое предприятие Кузбасса. Это градообразующее предприятие Гурьевска (население 27,8 тыс. человек), на котором работают 1,2 тыс. сотрудников. Комбинат в 2000-е годы входил в холдинг «Эстар» («Электросталь России») экс-депутата «Единой России» Вадима Варшавского. Группа контролировала более десяти металлургических комбинатов России, в том числе Златоустовский, Нытвенский, Ростовский, Донецкий металлургический заводы (в тот момент находился на территории Украины).

Предприниматель вместе с партнерами инвестировал в холдинг к 2008 году более $2 млрд, из которых 70% составляли кредиты. Но в октябре 2008 года цены на арматуру, которую производили предприятия, снизились с $1,2 тыс. до $200 за тонну, финансовая устойчивость группы резко снизилась, банки предъявили требования погасить кредиты сначала «Эстару», а затем и самому Варшавскому, выступавшему поручителем по кредитам. Судебные приставы арестовали недвижимость бизнесмена (в том числе депутатскую приемную, ресторан «Доля ангелов» и квартиру), а также запретили выезд за границу.

«В конце концов буду жить на улице, если заслужил», — говорил тогда Варшавский. Несколько лет назад он был признан банкротом, на ноябрь 2022 года задолженность превышала 15 млрд руб., а также виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

На ГМЗ в 2014 году введена процедура наблюдения, в ноябре — внешнее управление, в конце 2016 года предприятие признано банкротом. К середине 2021 года задолженность составила 16,7 млрд руб. Но производство не остановилось, завод продолжает производить стальной прокат, швеллер, помольные шары для измельчения сырья (применяется в производстве цемента и для получения драгоценных металлов).

По данным базы СПАРК, в 2018 — 2022 годах ГМЗ генерировал убытки, пик которых пришелся на 2021 год, когда завод получил 207 млн руб. чистого убытка при выручке 2,1 млрд руб. По итогам 2022 года убыток сократился до 55,9 млн руб. при выручке 911 млн руб.

Снижение цены

Конкурсный управляющий Сергей Рогов пытался в 2022 году продать имущество завода за 2,87 млрд руб., тогда покупателей за эту сумму не нашлось. В феврале 2024 года ООО «АММААТ» (организатор торгов) выставило имущество ГМЗ на продажу за 1,8 млрд руб. В течение нескольких месяцев цена актива последовательно снижалась, за 15 шагов начальная цена упала более чем в три раза — до 551,4 млн руб. Единственным участником торгов стал ЧМК, который получил право выкупить имущество ГМЗ за 555 млн руб., говорится в документах процедуры.

В пресс-службе «Мечела» подтвердили получение права на покупку движимого и недвижимого имущества ГМЗ: «На базе данного имущественного комплекса в будущем планируется создать подразделение ЧМК, куда будет поставляться заготовка из Челябинска для дальнейшей переработки. Имущество приобретается на собственные средства комбината».

По данным базы СПАРК, в 2021 — 2023 годах ЧМК генерировал прибыль. В 2021 году она составила 8,9 млрд руб. при выручке 176,9 млрд руб., в 2022 году — 14,6 млрд руб. при выручке 168,3 млрд руб., в 2023 году — 1,6 млрд руб. (выручка — 162 млрд руб.)

РБК направил запросы в Минпромторг и правительство Кемеровской области.