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Война санкций ,  
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Hugo Boss продал свой российский бизнес «Стокманн»

Сюжет
Война санкций
Ранее правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss «Стокманн». Немецкая компания закрыла магазины в России в 2022 году
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss продал свой российский бизнес оптовому партнеру Stockmann за неназванную сумму, передает Reuters.

«Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО «Стокманн» — компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», — заявили там.

Ни одна из сторон не раскрыла финансовые условия сделки.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Из отчетности российских компаний следует, что сделка была закрыта 2 августа и что «Стокманн» в настоящее время владеет 100% акций «Хьюго Босс Рус» номинальной стоимостью 40 млн руб. ($466,7 тыс. по курсу ЦБ на 3 августа).

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов еще в конце апреля рассказывал, что правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss «Стокманн». Одним из ее условий стало сохранение всех рабочих мест.

Hugo Boss приостановил свой розничный бизнес в России вскоре после начала военной операции на Украине, немецкий производитель закрыл магазины в марте 2022 года. Компания также приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.

В Германии Hugo Boss является одним из крупнейших производителей одежды. По состоянию на 2022 год под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выручка компании по итогам 2023 года составила 6,74 млрд руб., убыток — 418,63 млн руб.

Компания Stockmann в России работает независимо от своего бывшего финского владельца, который из-за низких результатов работы продал свой российский бизнес в 2015 году Reviva Holdings — сети универмагов Debenhams («Дебрусс»), принадлежащей бизнесмену Якову Панченко. В 2018 году Stockmann продала последний магазин в России чешской PPF Real Estate.

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