Бизнес попросил Минцифры вывести локальные телемагазины на федеральное ТВ
Объединение предпринимателей «Деловая Россия» попросило власти принять пакет временных мер по поддержке в продвижении российских производителей. В распоряжении РБК оказалось письмо организации к Минцифры.
В частности, «Деловая Россия» просит включить во второй мультиплекс телевещания (каналы РЕН ТВ, ТНТ, СТС, «Пятница!» и другие) телемагазины, ориентированные на работу с региональными брендами.
«Речь не о площадках, подобных «магазинам на диване», «списанным» с западных аналогов, а о полноценных социальных телевизионных маркетплейсах, имеющих опыт работы с субъектами, собственные базы отечественных производителей товаров народного потребления (одежда, обувь, товаров для красоты и здоровья, товаров для дома), а также команды профессиональных менеджеров и маркетологов», — поясняется в письме. РБК направил запрос в Минцифры.
Член комитета «Деловой России» по цифровым технологиям и инновациям в маркетинге, президент социального телемагазина Shop & Show Олег Воробьев пояснил, что уход западных конкурентов «показал, как много в России локальных брендов, которые не выдерживают конкуренцию с крупными конгломератами». Ситуация, по его словам, усугубилась после «блокировки всем известных ресурсов» — отключения монетизации на YouTube и запрета на загрузку российскими пользователями роликов в TikTok. Равнозначных этим платформам альтернатив по широте охвата на сегодняшний день не существует, уверен Воробьев: телевизионная реклама для среднего и малого бизнеса почти недоступна. «Выйти в прайм-тайм на федеральных каналах до сих пор могут себе позволить только крупные игроки с рекламными бюджетами уровня Coca-Cola. Получается, что национальные производители не просто отрезаны от каналов продвижения, но и фактически теряют своих покупателей», — заявил бизнесмен.
В условиях обостренной конкуренции, низкой доступности рекламы, отсутствия маркетинговой экспертизы и налаженной логистики «возрастает риск закрытия до половины локальных и региональных брендов, предупредил Воробьев. По его мнению, помочь в решении этой проблемы могут телемагазины. Если выделить для демонстрации продукции по 2–4 часа прямых эфиров, это поможет «организовать серьезное продвижение» до 5 тыс. брендов, и покупатели в любой точке России «смогут купить, например, уникальный джем предпринимателя из Сибири» или узнать о «небольшом заводе по пошиву верхней одежды под Красноярском», считают в «Деловой России».
Ассоциация также предложила рассмотреть снижение до 5–6% ставок по кредитам на развитие российских компаний, которые развивают и продвигают отечественные товары.
«Данный комплекс мер позволит смягчить адаптацию национальных производителей к новым условиям работы и положительно скажется на общеэкономической ситуации в стране, а также поможет потребителям в кратчайшее время найти альтернативные импортозамещающие компании», — подытожили в «Деловой России».
Телемагазин Воробьева Shop & Show и его аналоги совмещают онлайн-формат с телевизионным: на ТВ проводится презентация товара, а заинтересовавшиеся зрители могут изучить ассортимент и заказать товар на сайте или в мобильном приложении интернет-магазина.
В июле правительство утвердило постановление о субсидировании рекламы российских товаров на телевидении. На помощь государства в размере от 50 до 70% от стоимости рекламы смогут претендовать производители одежды, обуви, лекарств, спортинвентаря, электроники, косметики и других отечественных товаров при условии, что эта продукция доступна во всех федеральных округах. Если через три года выручка от продвигаемого товара не превысит размер госпомощи в пять раз, выплату придется вернуть в бюджет.