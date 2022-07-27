«Известия» узнали условия для госсубсидий на рекламу российских брендов

Размер выплат составит от 50 до 70% стоимости рекламной кампании, а претендовать на господдержку смогут продающие свою продукцию во всех федеральных округах производители одежды, лекарств, техники и некоторых других товаров

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Российские производители смогут оплатить госсубсидиями до 50% рекламы на телевидении (для малого и среднего бизнеса — до 70%), следует из уже утвержденного постановления правительства от 19 июля, с которым ознакомились «Известия».

На помощь государства смогут претендовать производители одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, спортивных товаров, товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику, а также электроники и бытовой техники. Продукция этих компаний должна быть доступна во всех федеральных округах, а их задолженность перед бюджетом не должна превышать 300 тыс. руб. У компаний не должно быть рекламной активности в 2021 году. Соответствующие этим требованиям производители могут подать заявки на участие в конкурсе до конца года, а затем заключить соглашение с Минпромторгом.

Через три года выручка от продвигаемого товара должна в пять раз превысить размер госпомощи. В противном случае выплату придется вернуть в бюджет. Компании будут ежеквартально отчитываться о полученных средствах.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что объявление о проведении отбора будет размещено в Государственной информационной системе промышленности. «Предполагается, что поддержка производителей будет осуществляться АНО «Национальные приоритеты» через софинансирование 50% расходов производителей для размещения рекламы на телевидении», — рассказали в ведомстве. В «Национальных приоритетах» изданию уточнили, что выделенные в рамках программы средства можно будет использовать для размещения рекламы на федеральных телеканалах, чтобы поддержать последние после ухода международных рекламодателей.

О планах по субсидированию рекламы отечественных брендов в начале июня сообщил глава Минпромторга, а теперь и вице-премьер России Денис Мантуров. В этом году в пилотном режиме на реализацию программы выделят 500 млн руб.