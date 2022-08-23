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Пандемия коронавируса ,  
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«Магнит» вернул масочный режим для сотрудников

Сотрудники магазинов должны носить маски из-за роста числа заболевших коронавирусом в России, заявила компания
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Руководство сети магазинов «Магнит» обязало всех сотрудников носить маски во время работы, сообщила РБК пресс-служба компании.

«С сегодняшнего дня компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Он начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров», — объяснила компания и добавила, что намерена добиться вакцинации 80% сотрудников.

На фоне роста числа заболевших COVID-19 россиян «Магнит» увеличит частоту уборки в магазинах и логистических комплексах, продолжит дезинфицировать помещения, тележки, кассы и другое торговое оборудование. Покупатели смогут использовать диспенсеры с антисептиком.

«Мы приняли решение заблаговременно усилить антиковидные меры и проявить заботу о наших покупателях и сотрудниках, чтобы предупредить рост заболеваемости и гарантировать бесперебойную работу сети», — сказал заместитель генерального директора, директор по управлению сетью Руслан Исмаилов.

Роспотребнадзор посоветовал части регионов вернуть масочный режим
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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал расти в июле. Роспотребнадзор объяснил, что в стране растет доля новых, более заразных вариантов «омикрона», которые протекают в легкой форме. В августе исследователи обнаружили в России гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», его опасность еще не изучена.

Из-за высоких темпов заражения COVID-19 Роспотребнадзор призвал власти регионов рекомендовать жителям носить маски, если недельный показатель заболеваемости превысит 50 на 100 тыс. населения.

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Среди регионов, где масочный режим стал рекомендательным, оказались Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Кемеровская и Нижегородская области, а также Республика Хакасия. Обязательное ношение масок закрепили власти Алтая, Бурятии и Еврейской автономной области.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
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За последние сутки врачи выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом в России. Число госпитализированных достигло 4063 человек и увеличилось на 138,4% по сравнению с 22 августа. Умерли 69, выздоровели 30 869 человек.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Теги
Жанна Антохина
коронавирус COVID-19 маски «Магнит»
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