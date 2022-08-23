«Магнит» вернул масочный режим для сотрудников
Руководство сети магазинов «Магнит» обязало всех сотрудников носить маски во время работы, сообщила РБК пресс-служба компании.
«С сегодняшнего дня компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Он начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров», — объяснила компания и добавила, что намерена добиться вакцинации 80% сотрудников.
На фоне роста числа заболевших COVID-19 россиян «Магнит» увеличит частоту уборки в магазинах и логистических комплексах, продолжит дезинфицировать помещения, тележки, кассы и другое торговое оборудование. Покупатели смогут использовать диспенсеры с антисептиком.
«Мы приняли решение заблаговременно усилить антиковидные меры и проявить заботу о наших покупателях и сотрудниках, чтобы предупредить рост заболеваемости и гарантировать бесперебойную работу сети», — сказал заместитель генерального директора, директор по управлению сетью Руслан Исмаилов.
Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал расти в июле. Роспотребнадзор объяснил, что в стране растет доля новых, более заразных вариантов «омикрона», которые протекают в легкой форме. В августе исследователи обнаружили в России гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», его опасность еще не изучена.
Из-за высоких темпов заражения COVID-19 Роспотребнадзор призвал власти регионов рекомендовать жителям носить маски, если недельный показатель заболеваемости превысит 50 на 100 тыс. населения.
Среди регионов, где масочный режим стал рекомендательным, оказались Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Кемеровская и Нижегородская области, а также Республика Хакасия. Обязательное ношение масок закрепили власти Алтая, Бурятии и Еврейской автономной области.
За последние сутки врачи выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом в России. Число госпитализированных достигло 4063 человек и увеличилось на 138,4% по сравнению с 22 августа. Умерли 69, выздоровели 30 869 человек.