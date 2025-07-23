ЦСР заявил о праве иностранных фирм оспорить место в «бордовом списке»
Иностранные компании, попавшие в список организаций, у которых нет шансов на возвращение в Россию, могут оспаривать включение в этот перечень. Об этом заявил Центр стратегических разработок (ЦСР), составивший этот список (читайте в подписке РБК).
В сообщении ЦСР в телеграм-канале сказано, что организация видит «сигналы» от представителей зарубежных компаний. Разработанный список ЦСР называет первым этапом по оценке поведения иностранных предприятий и планирует позже представить «итоговую матрицу», которая будет обновляться.
«Мы оставили иностранному бизнесу право и возможность оспорить свое положение в ней, но только при предоставлении подтверждающих документов», — говорится в публикации.
ЦСР оставил специальную электронную почту, куда представители иностранных компаний могут обратиться по этому вопросу, — exitbase@csr.ru.
В рамках своего исследования аналитики ЦСР изучили более 1,6 тыс. компаний с участием зарубежного бизнеса, в том числе полностью или частично покинувших страну. Они распределили их по трем спискам в зависимости от стратегии ухода компании с рынка и публичной риторики: красный, желтый и зеленый.
В «красную» категорию, в частности, включены компании, которые проявили недружественные действия: таковых 23%, в том числе Amazon и PayPal. Им должен быть полностью запрещен доступ на российский рынок, считают в ЦСР.
Внутри этой категории выделяется «бордовый» список, куда вошли компании «с испорченной репутацией, которые склонны к саботажу и недружественным действиям» (это 4,3% от общей выборки). К ним авторы исследования отнесли, в частности, производителя сетевого оборудования Cisco и фармпроизводителя Pfizer. Последний отреагировал на это заявлением о том, что не прекращал и продолжает свою деятельность в России, несмотря ни на что.
В «желтый» список попали предприятия, которые не проявили «достаточной степени ответственности», хотя открыто не демонстрировали свою недружественность. Это, например, H&M, Dell, Ubisoft, IKEA.
«Зеленые» фирмы ушли с «ответственным подходом» и смогут вернуться «при наличии отраслевой потребности». В этот список попали Airbnb, Nestle, McDonald’s, Michelin и Apple. Также ЦСР выделяет «белые» бренды вроде Ericsson, Marriott и Decathlon, которые ушли «ответственно и корректно». Таких всего 2% от общей выборки.
Обсуждение возвращения зарубежного бизнеса в Россию началось на фоне активизации контактов между Москвой и Вашингтоном в феврале. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Президент Владимир Путин в марте поручил правительству разработать правила возвращения западных брендов, покинувших Россию после начала военной операции на Украине.
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