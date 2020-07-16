Власти отказались от радикального увеличения продаж топлива на бирже

Федеральная антимонопольная служба согласилась с предложением Минэнерго увеличить обязательные продажи бензина с 10 до 11% от производства. Ранее в ФАС настаивали на росте норматива до 15%

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго по итогам совместных консультаций пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж на бирже бензина до 11% от производства, а дизтоплива — до 7,5%. Об этом говорится в совместном сообщении ведомств, поступившем в РБК в четверг, 16 июля.

До 30 апреля в России действовали обязательные нормативы по продаже на бирже не менее 10% бензина и 6% дизтоплива. Но на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и снижения производства нефтепродуктов на НПЗ ФАС и Минэнерго подписали совместный приказ об их снижении в два раза (до 5 и 3% соответственно) на два месяца, с 1 мая до 30 июня. В ФАС тогда поясняли, что временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

В начале июля стало известно, что Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить продажи бензина до уровня не ниже 11% от производства, а дизтоплива — до 7%. Но представители Российского топливного союза предложили увеличить нормативы до 15 и 7,5%, а ФАС предложила еще более радикальное решение: поднять нормативы продаж бензина до 15% от производства, а дизтоплива — до 9%. «Это позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса», — пояснял начальник управления ФАС Армен Ханян.

В итоге ведомства пришли к компромиссному варианту. В совместном сообщении говорится о «возможном дальнейшем увеличении» нормативов, но детали не уточняются.