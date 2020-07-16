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Бизнес ,  
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Власти отказались от радикального увеличения продаж топлива на бирже

Федеральная антимонопольная служба согласилась с предложением Минэнерго увеличить обязательные продажи бензина с 10 до 11% от производства. Ранее в ФАС настаивали на росте норматива до 15%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго по итогам совместных консультаций пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж на бирже бензина до 11% от производства, а дизтоплива — до 7,5%. Об этом говорится в совместном сообщении ведомств, поступившем в РБК в четверг, 16 июля.

До 30 апреля в России действовали обязательные нормативы по продаже на бирже не менее 10% бензина и 6% дизтоплива. Но на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и снижения производства нефтепродуктов на НПЗ ФАС и Минэнерго подписали совместный приказ об их снижении в два раза (до 5 и 3% соответственно) на два месяца, с 1 мая до 30 июня. В ФАС тогда поясняли, что временное снижение нормативов продаж позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.

В начале июля стало известно, что Минэнерго рекомендовало нефтяникам увеличить продажи бензина до уровня не ниже 11% от производства, а дизтоплива — до 7%. Но представители Российского топливного союза предложили увеличить нормативы до 15 и 7,5%, а ФАС предложила еще более радикальное решение: поднять нормативы продаж бензина до 15% от производства, а дизтоплива — до 9%. «Это позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса», — пояснял начальник управления ФАС Армен Ханян.

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Бизнес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В итоге ведомства пришли к компромиссному варианту. В совместном сообщении говорится о «возможном дальнейшем увеличении» нормативов, но детали не уточняются.

«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», — отметил руководитель ФАС Игорь Артемьев. «Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности», — добавил министр энергетики Александр Новак.

Спрос на бензин начал восстанавливаться в мае—июне на фоне снятия карантина, кроме этого, часть НПЗ остановились на плановый ремонт. Это привело к резкому увеличению стоимости оптовых цен. В мае Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал на 23,6%, до 49,6 тыс. руб. за тонну, Аи-95 — на 27,4%, до 51,9 тыс. руб. за тонну. За неделю — с 29 июня по 5 июля — стоимость топлива несколько раз достигала рекордов, отмечали «Ведомости»: так, Аи-95 превысил 62 тыс. руб. за тонну.

Однако 16 июля цены на Аи-92 снизились на 0,28%, до 50 349 руб. за тонну, Аи-95 — 55 176 руб. (-1,3%).

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
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