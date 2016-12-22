ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,56 61,71 EUR Нал. 73,01 72,04 USD Бирж. 62,10 -0,26 EUR Бирж. 72,49 -0,34 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6186,13 -171,30 IMOEX 2322,75 -0,57% RTSI 1178,19 -0,69% Brent 73,99 -3,12% DJIA 24858,03 +0,64% Nasdaq 7774,99 +0,76%
Мантуров назвал единого оператора по электронной маркировке товаров
Лента новостей
СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 17:13, Политика В Саратовской облдуме уточнили причину проверки слов депутата от КПРФ 17:11, Политика Путин исключил Максима Шевченко из совета под своим руководством 17:09, Политика Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра столицы 17:08, Политика Столтенберг заявил о приверженности всех стран НАТО альянсу 17:08, Политика Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:08, РБК Стиль и Roberto Cavalli Алена Остапенко за час проиграла в полуфинале Уимблдона 17:07, Спорт Атлантические скрепы: на сколько НАТО переживет Дональда Трампа 16:59, Мнение Менеджер Ротенберга получил долю в двух крупных месторождениях «Газпрома» 16:55, Бизнес МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем» 16:51, Политика 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16:50, РБК и «Шелл» Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы 16:43, Политика Quote Практикум: кто больше всего заработал на дивидендах 16:41, Quote Стоит ли покупать Ripple: монета подешевела до $0,43 16:34, Крипто LG Electronics открыла первый премиальный магазин в России 16:31, Партнерский материал Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов 16:31, Общество Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии 16:27, Политика Трамп пообещал «разобраться с Сирией» во время разговора с Путиным 16:27, Политика МИД заявил о «завершающей стадии» освобождения юга Сирии 16:17, Политика Писатель Александр Цыпкин — о «детях-бабочках» и «дозе счастья» 16:14, Стиль Сколько стоит жилье на Кипре 16:07, Недвижимость Управление проектами: философия четырех идей и двенадцати принципов 16:06, Партнерский материал Госдума приняла закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной прибыли 16:00, Экономика Сборная Польши по футболу назвала имя нового главного тренера 15:59, Спорт Аргентина попросила Россию выдать советника верховного лидера Ирана 15:56, Политика Порошенко заявил об отказе поддерживать общеевропейские проекты с Россией 15:56, Политика Роскомнадзор попросил Burger King объяснить сообщения о сборе данных 15:55, Общество Полезные штучки: 7 лучших приложений для путешествий 15:46, РБК Стиль и ASUS
Мантуров назвал единого оператора по электронной маркировке товаров
Экономика, 11 июл, 15:10
0
Мантуров назвал единого оператора по электронной маркировке товаров

Единым оператором цифровой маркировки товаров станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«До 2024 года все вопросы маркировки по широкому спектру номенклатуры — если не сказать, по всему, должны перейти к единому оператору, ЦРПТ, который создан на базе «Ростеха» совместно с частными инвесторами». — сказал министр.

Роспотребнадзор анонсировал цветную маркировку продуктов с 1 июня
Общество


Как сообщили РБК в ЦРПТ в ответ на заявление Мантурова, организация «готова включиться в работу с любыми товарными группами» в рамках системы «Честный ЗНАК». Кроме того, в ЦРПТ отметили, что она «легко масштабируется и позволяет быстро подключать к ней новые рынки». По оценке The Boston Consulting Group и собственным расчетам Центра, стоимость товаров при переходе к единой системе электронной маркировки «при самом консервативном сценарии снизится на 10%». ЦРПТ уже реализует подобные проекты в табачной и обувной отраслях, а также участвует в маркировке лекарств, взаимодействует с молочным рынком, производителями пива и минеральной воды, парфюмерии и шин.

На настоящий момент маркировкой отдельных товарных групп занимаются разные ведомства: шуб — Федеральная налоговая служба, лекарств — Росздравнадзор, а табачной продукцией в рамках эксперимента — сам ЦРПТ. Обязательная маркировка обуви, духов, шин и фотоаппаратов была утверждена правительством в мае 2018 года. Она начнет действовать с 2019 года. 

Теги: маркировка
Главное
МИД заявил о «завершающей стадии» освобождения юга Сирии Политика
Материалы по теме
Власти предложили обязать россиян маркировать кошек и рыбок за свой счет Общество
Роспотребнадзор анонсировал цветную маркировку продуктов с 1 июня Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter