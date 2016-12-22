Мантуров назвал единого оператора по электронной маркировке товаров
Экономика, 11 июл, 15:10
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Мантуров назвал единого оператора по электронной маркировке товаров
Единым оператором цифровой маркировки товаров станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.
«До 2024 года все вопросы маркировки по широкому спектру номенклатуры — если не сказать, по всему, должны перейти к единому оператору, ЦРПТ, который создан на базе «Ростеха» совместно с частными инвесторами». — сказал министр.
Как сообщили РБК в ЦРПТ в ответ на заявление Мантурова, организация «готова включиться в работу с любыми товарными группами» в рамках системы «Честный ЗНАК». Кроме того, в ЦРПТ отметили, что она «легко масштабируется и позволяет быстро подключать к ней новые рынки». По оценке The Boston Consulting Group и собственным расчетам Центра, стоимость товаров при переходе к единой системе электронной маркировки «при самом консервативном сценарии снизится на 10%». ЦРПТ уже реализует подобные проекты в табачной и обувной отраслях, а также участвует в маркировке лекарств, взаимодействует с молочным рынком, производителями пива и минеральной воды, парфюмерии и шин.
На настоящий момент маркировкой отдельных товарных групп занимаются разные ведомства: шуб — Федеральная налоговая служба, лекарств — Росздравнадзор, а табачной продукцией в рамках эксперимента — сам ЦРПТ. Обязательная маркировка обуви, духов, шин и фотоаппаратов была утверждена правительством в мае 2018 года. Она начнет действовать с 2019 года.