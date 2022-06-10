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Adidas исключил возобновление работы в России в скором времени

Немецкая группа по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России в ближайшее время, сообщила ТАСС представитель компании.

«Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности», — сказала представитель компании.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
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Adidas объявил о приостановке работы онлайн и офлайн-магазинов в России 8 марта. При этом в компании уточнили, что продолжат платить зарплату своим сотрудникам. Кроме того, в марте Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом, сообщал Reuters представитель компании.

По данным телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk (BR), под управлением Adidas находятся около 500 магазинов в России и странах СНГ, этот регион приносит компании 3% от общего объема продаж.

Позднее еще одна компания, выпускающая спортивную одежду и обувь, Puma закрыла свои магазины в России и приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола (РФБ). В рамках этого сотрудничества бренд экипировал баскетбольные сборные.

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