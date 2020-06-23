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Давид Якобашвили продаст бизнес по производству круп

Давид Якобашвили
Давид Якобашвили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Федеральную антимонопольную службу поступили ходатайства о покупке 51% Арчединского комбината хлебопродуктов и доли в ООО «Арчеда-продукт».

В компании «Арчеда-продукт», которая занимается производством зерновых хлопьев, муки и крупы, Якобашвили, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 88%, еще 9% — у Сергея Воронцова, а 3% — у гендиректора Виталия Кравченко. Владельцем 100% АО «КХП Арчединский», по данным ЕГРЮЛ на декабрь 2014 года, является Сергей Рейсон. Ранее владельцем комбината в базе СПАРК значился Якобашвили.

Сам Якобашвили отказался от комментариев. Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил РБК, что Якобашвили продает обе компании: и «Арчеда-продукт», и Арчединский комбинат хлебопродуктов.

«Арчеда-продукт» выпускает хлопья и муку под торговыми марками «Крупно» и «Delika». Крупозавод перерабатывает более 50 тыс. т сырья в год. Но доля продаж «Арчеды» в категории брендированных круп, на которую приходится 50% рынка круп, крайне мала, указывает зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его данным, в январе—апреле 2020 года в десяти крупнейших российских торговых сетях было продано не более 300 кг круп под брендами компании.

Покупатель долей в поступивших в ФАС ходатайствах не назван. Покупкой «Арчеда-продукт» интересовалась «Эссен Продакшн АГ», которая выпускает кетчуп, майонез и другие продукты под брендом «Махеевъ»: в апреле «Коммерсант» сообщал, что стороны ведут переговоры.

Переговоры между «Эссен Продакшн АГ» и владельцами «Арчеда-продукт» продолжаются, но ходатайство в ФАС владелец «Махеева» не подавал, сообщил РБК представитель «Эссен Продакшн АГ». Сделка, по которой было подано ходатайство в ФАС, может быть технической — речь может идти о передаче долей собственности внутри компании, пояснил источник РБК, близкий к одной из сторон сделки.

В конце мая Якобашвили вернулся в Москву: из России он уехал после того, как в июне 2019 года в принадлежащем ему музее «Собрание» прошли обыски. Семья Якобашвили является также совладельцем единственного легального производителя минеральной воды под брендом «Ессентуки»: в начале этого года бизнесмен анонсировал, что компания может провести IPO.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» Якобашвили, один из основателей «Вимм-Билль-Данна», занимает 136-е место с состоянием $750 млн.

Теги: Давид Якобашвили, эссен продакшн аг, махеев
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