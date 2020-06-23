Давид Якобашвили продаст бизнес по производству круп

Давид Якобашвили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Федеральную антимонопольную службу поступили ходатайства о покупке 51% Арчединского комбината хлебопродуктов и доли в ООО «Арчеда-продукт».

В компании «Арчеда-продукт», которая занимается производством зерновых хлопьев, муки и крупы, Якобашвили, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 88%, еще 9% — у Сергея Воронцова, а 3% — у гендиректора Виталия Кравченко. Владельцем 100% АО «КХП Арчединский», по данным ЕГРЮЛ на декабрь 2014 года, является Сергей Рейсон. Ранее владельцем комбината в базе СПАРК значился Якобашвили.

Сам Якобашвили отказался от комментариев. Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил РБК, что Якобашвили продает обе компании: и «Арчеда-продукт», и Арчединский комбинат хлебопродуктов.

«Арчеда-продукт» выпускает хлопья и муку под торговыми марками «Крупно» и «Delika». Крупозавод перерабатывает более 50 тыс. т сырья в год. Но доля продаж «Арчеды» в категории брендированных круп, на которую приходится 50% рынка круп, крайне мала, указывает зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его данным, в январе—апреле 2020 года в десяти крупнейших российских торговых сетях было продано не более 300 кг круп под брендами компании.

Покупатель долей в поступивших в ФАС ходатайствах не назван. Покупкой «Арчеда-продукт» интересовалась «Эссен Продакшн АГ», которая выпускает кетчуп, майонез и другие продукты под брендом «Махеевъ»: в апреле «Коммерсант» сообщал, что стороны ведут переговоры.