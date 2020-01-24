Якобашвили анонсировал IPO и инвесторов для «Ессентуков»

«Холдинг Аква», единственный законный производитель минеральной воды «Ессентуки», привлечет иностранных инвесторов в качестве акционеров. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил предприниматель Давид Якобашвили.

«Это интересно, потому что потом надо сделать IPO, а до того — разрастись. Органически разрастись и за счет приобретений», — сказал он.

В «Холдинг Аква» заявили, что не комментируют эту информацию.

«Холдинг Аква» является единственной компанией, имеющей доступ к скважинам минеральной воды. Государственные «Кавминкурортресурсы» (КМКР) владеют 25% компании. Остальная доля принадлежит частной компании «Аква Инвестиции», 33,3% которой принадлежит сыну Давида Якобашвили Михаилу.