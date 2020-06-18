Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
Райффайзенбанк оставит сотрудников на удаленке до сентября Финансы, 15:00 УЕФА рекомендовал лигам перенести конец трансферного окна на 5 октября Спорт, 14:59 Верховная рада отказалась поддержать уход Вакарчука из парламента Политика, 14:58 ЦБ рекомендовал банкам снимать ограничения с учетом региональных мер Финансы, 14:46 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 14:45 СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником Общество, 14:35 РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга Спорт, 14:30 ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции Общество, 14:28 Якобашвили оценил ограничения из-за COVID-19 словом «переборщили» Общество, 14:27 ФНС предупредила о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля Экономика, 14:24 Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК Политика, 14:22 Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии Общество, 14:15 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 14:14 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль Политика, 14:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Якобашвили оценил ограничения из-за COVID-19 словом «переборщили»

Бизнесмен и вице-президент РСПП уверен, что настолько масштабных ограничений для борьбы с COVID-19 можно было и не вводить, но ни одно правительство в мире своей ошибки не признает

Распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19 привело к сверхпанике, заявил в интервью РБК назвавший себя ковидоскептиком вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили.

«В каких-то случаях это была сверхпаника, можно было и не делать таких вещей и не так все ограничивать. К сожалению, никто не возьмет потом на себя ответственность и не признает ошибку. Ни в одном правительстве в мире никто не признает ошибки, все будут говорить, что они были правы», — считает бизнесмен.

Признав, что заразиться COVID-19 может любой, Якобашвили отметил, что из обычного гриппа или многих других болезней, убивающих куда больше людей, паники никто не поднимает.

«Если смотреть по цифрам, то, я думаю, переборщили», — отметил он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня
Общество

Однако ситуация могла бы оказаться и хуже, если бы не действия властей США, показавших другим странам пример поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии и введенных для борьбы с болезнью ограничений.

«Я ему [Трампу] благодарен за это, потому что думаю, что [иначе] все рынки бы рухнули и мы тогда сегодня так бы не улыбались. Потому что было бы намного хуже, если бы рухнули все рынки. Я думаю, мы должны благодарить, что они смогли напечатать деньги, пошли на такой шаг», — отметил Якобашвили.

Борьба с COVID-19 привела к тому, что мир после завершения пандемии станет абсолютно другим. «Изменения будут огромнейшие», — причем бизнесмен убежден, что изменится в том числе и поведение людей, и их настроения, и экономика.

В более отдаленной перспективе экономику, по словам Якобашвили, ждут и другие перемены, в том числе закат нефтяной отрасли.

Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую вместе с партнерами продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас он совладелец компании Petrocas, которой принадлежит порт Поти в Грузии, а также сеть из 200 с лишним автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане. Ему также принадлежит «Биоэнергия», владеющая месторождениями торфа в центральной части России.

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года он занял 136-е место.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Евгений Калюков, Павел Демидович
Теги: Давид Якобашвили, коронавирус
Материалы по теме
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Бизнес
ЦБ рекомендовал банкам снимать ограничения с учетом региональных мер
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter