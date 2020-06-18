Якобашвили оценил ограничения из-за COVID-19 словом «переборщили»

Бизнесмен и вице-президент РСПП уверен, что настолько масштабных ограничений для борьбы с COVID-19 можно было и не вводить, но ни одно правительство в мире своей ошибки не признает

Распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19 привело к сверхпанике, заявил в интервью РБК назвавший себя ковидоскептиком вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили.

«В каких-то случаях это была сверхпаника, можно было и не делать таких вещей и не так все ограничивать. К сожалению, никто не возьмет потом на себя ответственность и не признает ошибку. Ни в одном правительстве в мире никто не признает ошибки, все будут говорить, что они были правы», — считает бизнесмен.

Признав, что заразиться COVID-19 может любой, Якобашвили отметил, что из обычного гриппа или многих других болезней, убивающих куда больше людей, паники никто не поднимает.

«Если смотреть по цифрам, то, я думаю, переборщили», — отметил он.