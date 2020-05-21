Давид Якобашвили вернулся в Россию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 20 мая, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 20 мая, 12:59
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Общество, 11:30 Что такое эмоциональный интеллект и как его развитие поможет в пандемию Совместный проект, 11:22 Бывший футболист ЦСКА назвал ошибкой переход в «Рому» Спорт, 11:22 На Урале суд принудительно изолировал сбежавших из обсерватора вахтовиков Общество, 11:19 В Совфеде предложили оплачивать вынужденные выходные исходя из зарплаты Общество, 11:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая Общество, 11:00 Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным Общество, 11:00 Карантин, прялка и массовые преследования: как чума изменила Европу Футурология, 11:00  СМИ анонсировали обмен футболистами между «Арсеналом» и «Атлетико» Спорт, 10:56 Теория поколений: подходы, ролевые модели и инструкции по общению Совместный проект, 10:51 ФСБ изъяла 48 кг героина и задержала банду наркоторговцев Общество, 10:46 Количество жертв коронавируса в России превысило 3 тыс. человек Общество, 10:43 Сколково Startup village 2020. Онлайн РБК и Сколково, 10:36 В Москве за сутки выявили менее 3 тыс. случаев заражения COVID-19 Общество, 10:35
Новости без коронавируса ,  
0 

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Бизнесмен уехал за границу почти год назад после обысков в принадлежащем ему музее «Собрание». Уголовное дело завели по жалобе Бориса Минахи, бизнес-партнера Якобашвили. Он сообщал о рейдерском захвате Ейского портового элеватора
Давид Якобашвили
Давид Якобашвили (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Давид Якобашвили вернулся в Москву, о чем лично рассказал РБК. По словам бизнесмена, он приехал «на несколько дней».

С уголовным делом, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в принадлежащем ему музее «Собрание», «все нормально», сообщил Якобашвили. «Распространяться не могу, но все нормально», — сказал он.

Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию
Общество
Давид Якобашвили

В июне прошлого года Якобашвили сообщал Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию, до тех пор пока «с этим делом не разберутся». В его пресс-службе затем сообщили РБК, что цитаты бизнесмена, опубликованные в СМИ, «не соответствуют действительности ни по форме, ни по смыслу». Тогда там указывали, что визита в Москву у Якобашвили не запланировано, поскольку его основной бизнес не связан с Россией. Сам бизнесмен рассказал РБК, что не находится в стране с марта 2019 года. «Я здесь [в Европе] работаю и зарабатываю деньги, чтобы содержать музей «Собрание». В Россию пока не собирался ехать», — говорил он.

Якобашвили пережидал карантин из-за эпидемии коронавируса в своем доме в Монако. «Конечно, ситуация [с пандемией коронавируса] всех застала врасплох. Я не мог себе представить, что и такое в жизни нужно будет пройти. Самолетом или услугами бизнес-авиации я сейчас не пользуюсь. Во Францию могу к сестре поехать, передвигаюсь только из города в город, пешком или на мотоцикле, а больше никак», — говорил он Forbes в начале мая.

«Конечно, я не могу приехать в Москву, хотя мне нужно, в Париж мне нужно — я не могу поехать, в Лондон мне нужно — я не могу поехать», — отметил тогда бизнесмен. И добавил, что уже больше месяца сидит на одном месте. «Бизнес во многом заглох. На рынке ценных бумаг только можно работать, но не более того», — утверждал он.

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
Общество
Давид Якобашвили

Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую вместе с партнерами продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас он совладелец компании Petrocas, которой принадлежит порт Поти в Грузии, а также сеть из более 200 автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане. Бизнесмену также принадлежит «Биоэнергия», владеющая месторождениями торфа в центральной части России.

Forbes оценивает состояние Якобашвили в $750 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занимает 136-е место.

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» в июне 2019 года. Следственные действия были связаны с уголовным делом, которое завели по жалобе партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. «Ведомости» указывали, что дело было заведено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Источник РБК говорил, что Минахи пожаловался на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

Якобашвили контролировал его как минимум до лета 2016 года через ТД Ейского портового элеватора (владел 51%). Минахи бизнесмен «дал в долг» контрольный пакет акций этого элеватора. Бизнес-партнер Якобашвили и еще один совладелец — Объединенная зерновая компания (ОЗК, владела 46%) не смогли договориться об объеме инвестиций. ОЗК выставила свою долю на аукцион, Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку. В итоге акции за $18 млн выкупил Якобашвили.

Авторы: Тимофей Дзядко, Гаяна Демурина
Теги: Давид Якобашвили, Вимм-Билль-Данн
Материалы по теме
Уголовным делом против экс-партнера Якобашвили займется Генпрокуратура
Бизнес
Титов назвал дело против Якобашвили способом давления на бизнесмена
Бизнес
РСПП выразил глубокую озабоченность обысками в музее Давида Якобашвили
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter