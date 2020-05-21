Давид Якобашвили вернулся в Россию

Бизнесмен уехал за границу почти год назад после обысков в принадлежащем ему музее «Собрание». Уголовное дело завели по жалобе Бориса Минахи, бизнес-партнера Якобашвили. Он сообщал о рейдерском захвате Ейского портового элеватора

Давид Якобашвили (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Давид Якобашвили вернулся в Москву, о чем лично рассказал РБК. По словам бизнесмена, он приехал «на несколько дней».

С уголовным делом, в рамках которого в июне 2019 года проходили обыски в принадлежащем ему музее «Собрание», «все нормально», сообщил Якобашвили. «Распространяться не могу, но все нормально», — сказал он.

В июне прошлого года Якобашвили сообщал Би-би-си, что не собирается возвращаться в Россию, до тех пор пока «с этим делом не разберутся». В его пресс-службе затем сообщили РБК, что цитаты бизнесмена, опубликованные в СМИ, «не соответствуют действительности ни по форме, ни по смыслу». Тогда там указывали, что визита в Москву у Якобашвили не запланировано, поскольку его основной бизнес не связан с Россией. Сам бизнесмен рассказал РБК, что не находится в стране с марта 2019 года. «Я здесь [в Европе] работаю и зарабатываю деньги, чтобы содержать музей «Собрание». В Россию пока не собирался ехать», — говорил он.

Якобашвили пережидал карантин из-за эпидемии коронавируса в своем доме в Монако. «Конечно, ситуация [с пандемией коронавируса] всех застала врасплох. Я не мог себе представить, что и такое в жизни нужно будет пройти. Самолетом или услугами бизнес-авиации я сейчас не пользуюсь. Во Францию могу к сестре поехать, передвигаюсь только из города в город, пешком или на мотоцикле, а больше никак», — говорил он Forbes в начале мая.