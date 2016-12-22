«Газпром» объяснил причины подорожания «Силы Сибири» на 100 млрд руб.

По данным компании, в изначальных контрактах были указаны предварительные цены, которые позже пересматривались и уточнялись для каждого конкретного участка газопровода. «Газпром» заверил, что затраты не превысили планового уровня

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«Газпром» прокомментировал сообщения о подорожании своих крупнейших контрактов по строительству экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» на 100 млрд руб. В пресс-службе компании РБК заверили, что говорить о подорожании некорректно.

Как пояснили в «Газпроме», все контракты по строительству будущего газопровода заключались в базовых ценах 2014 года, которые являлись предварительными. Уже впоследствии для каждого отдельного участка была определена твердая цена.

«Она [цена] подлежит ежегодному уточнению, исходя из индекса-дефлятора и фактического объема выполненных работ», — сказали в компании, подчеркнув, что в настоящее время строительство объектов газопровода идет по графику, затраты «жестко контролируются» и ни разу не превысили планового уровня. Поставки газа, пообещали в «Газпроме», начнутся точно в срок, то есть 20 декабря 2019 года.

Ранее, 26 марта, «Интерфакс» со ссылкой на данные системы госзакупок сообщил, что сумма 18 крупных контрактов по выполнению строительно-монтажных работ на «Силе Сибири» с 2015 года выросла более чем на 100 млрд руб., с 450 млрд до 554 млрд руб. Агентство отметило, что стоимость изменилась в восьми из 18 контрактов.

«Интерфакс» также добавил, что до сих пор «Газпром» не раскрыл данные контрактов на 19 млрд руб. по строительству трех компрессорных станций — КС-5 «Нагорная», КС-6 «Сковородинская» и КС-7 «Сивакинская», которые должны будут отвечать за наращивание объемов прокачки по магистрали. О соответствующих закупках «Газпром» сообщал еще в мае прошлого года.

Помимо этого агентство подчеркнуло, что сроки исполнения большинства контрактов по строительству линейной части «Силы Сибири», девяти из 12 договоров, сдвинулись в сторону увеличения с лета и осени 2018-го на второе полугодие 2019 года.

К настоящему времени, как отчитывался 21 марта «Газпром», построено 1623,3 км газопровода «Сила Сибири», что составляет 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.