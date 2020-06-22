«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

В рамках создания единого мегаподрядчика на базе «Газстройпрома» эта «дочка» «Газпрома» консолидирует и менеджмент подрядных организаций, причем даже тех, которых еще пока не купила

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газпромстрой». Это «дочка» «Газпрома», которая должна стать новым единым поставщиком газовой монополии как раз за счет консолидации подрядных организаций. Об этом РБК сообщили восемь источников, близких к этим компаниям.

В числе кадровых изменений, о которых рассказали собеседники РБК:

Елена Плотникова, директор по финансам СГМ, зимой стала заместителем гендиректора «Газстройпрома» по финансам;

в декабре 2019-го совладелец и гендиректор ГА Дмитрий Журавлев стал первым заместителем гендиректора «Газстройпрома»;

аналогичную должность — первый заместитель гендиректора «Газстройпрома» — в апреле 2020-го занял и глава СТНГ Иван Сибирев.

Кроме того, недавно сменился гендиректор «Стройгазмонтажа». Компанию возглавила заместитель гендиректора по экономике и финансам «Газстройпрома» Вера Лосева, говорят два человека, близкие к СГМ. По словам одного из них, Лосева стала гендиректором на прошлой неделе — 16 июня.

Как «Газпром» собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что «Газпром» решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. Для этого монополия создала «Газстройпром». Он должен был выкупить крупных игроков у Аркадия Ротенберга (СГМ), Геннадия Тимченко и партнеров (СТНГ), а также «Газпром автоматизацию» у Авшолума Юнаева и Дмитрия Журавлева и других. Впервые официально «Газпром» признал планы по консолидации подрядчиков на базе «Газстройпрома» в феврале 2020 года — в меморандуме к размещению еврооблигаций. Но конкретные компании в нем не раскрывались. Пока известно только о покупке «Стройгазмонтажа» примерно за 75 млрд руб. В ноябре 2019 года факт сделки подтвердил представитель Ротенберга. Но конечным покупателем оказался не «Газстройпром», а компания «Стройинвестхолдинг», которую накануне сделки учредила Ольга Сафонова. Впрочем, кредит на эту сделку ей дал «Газстройпром», писал «Интерфакс». «Газпрому» принадлежит 49% «Газстройпрома», а остальные учредители — структуры, косвенно связанные с Газпромбанком, и неизвестные физически лица, один из которых — водитель автобуса, сообщало Би-би-си.

Несмотря на получение должности в «Газстройпроме», все топ-менеджеры сохраняют и свои текущие посты, рассказывают собеседники РБК. Например, Плотникова до сих пор числится в СГМ, говорят два человека, близкие к СГМ и «Газстройпрому». Журавлев — по-прежнему гендиректор «Газпром автоматизации», следует из данных СПАРК. Но он регулярно ездит в Санкт-Петербург, где находится офис «Газстройпрома», и в последнее время проводит там даже больше времени, чем в Москве, где расположена ГА, утверждают два человека, близких к «Газпром автоматизации». Сибирев, который продолжает возглавлять СТНГ (данные СПАРКа), теперь курирует в «дочке» «Газпрома» его восточносибирские проекты, сказал РБК источник, близкий к «Газстройпрому».

Представители «Газпрома», «Газстройпрома» и «Стройгазмонтажа» отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Стройтраснефтегаз» и «Газпром автоматизацию».