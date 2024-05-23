Евросоюз запретит экспорт в Белорусию дорогих машин и предметов роскоши

За два года поток машин и запчастей из Европы в Белоруссию вырос в пять раз, доля этой категории — самая крупная в их торговле. Брюссель намерен синхронизировать ограничения, а также запретить покупать алмазы из Белоруссии

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В Евросоюзе обсуждают новый проект санкций, в рамках которого будет закрыта лазейка в ограничениях против России, позволявшая поставлять подсанкционную продукцию через Белоруссию, пишет Financial Times, изучивший документ.

Такое решение направлено на «минимизацию риска обхода» в связи с разным уровнем санкционных ограничений против Москвы и Минска. Под запрет попадет экспорт в Белоруссию и транзит через ее территорию сжиженного природного газа (СПГ), а также технологий и товаров, которые могут иметь военное назначение. Кроме того, ЕС прекратит импорт алмазов из Белоруссии, аналогично с недавним запретом на ввоз драгоценных камней российского происхождения.

Одна из основных категорий товаров, поток которых будет ограничен, — автомобили класса люкс. Нынешние правила позволяют европейским производителям продавать машины высшего класса в Белоруссию, но не в Россию.

За два года, с января 2022 по январь 2024 года, ежемесячный поток транспортных средств и автозапчастей из Евросоюза в Белоруссию вырос впятеро — с $50 млн до $268 млн. Больше всего вырос экспорт самых дорогих автомобилей, на которые распространяются санкции Евросоюза против России.

Продукция из этой категории занимает крупнейшую долю в экспорте ЕС — Белоруссия, прежде всего — из Польши и Германии. Европейские таможенные ведомства считают белорусские компании ключевым звеном в российских цепочках обхода санкций.

Согласно данным, которые приводит FT, в прошлом году не менее 28 автомобилей Maybach поступили в Россию через белорусских посредников. Средняя цена этих машин достигала $217 тыс.

«Для россиянина приобрести автомобиль в Беларуси не проблема», — сказала в беседе с FT литовский премьер Ингрида Шимоните. По ее словам, литовские таможенники с трудом справлялись с «непростой системой проверки подсанкционных товаров», направляемых в Белоруссию, а предотвращение обхода санкций стало «очень большой нагрузкой». По словам Шимоните, различия в режимах санкций против России и Белоруссии оставили «очень явные пробелы».

В 2022 году Евросоюз запретил экспорт в Россию люксовых автомобилей стоимостью выше €50 тыс., а в июне 2023 года эмбарго было распространено на все новые и подержанные автомобили с двигателем объемом более 1,9 л, электромобили и гибридные автомобили (независимо от цены).

За 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн руб. в России выросло на 22%, до 19,8 тыс., подсчитали в FinExpertiza на основе данных ФНС. В 2023 году стабильный спрос сохранился, это происходит в том числе благодаря параллельному импорту, который позволяет поставлять в Россию новые автомобили традиционных лидеров премиум-сегмента, таких как Mercedes, BMW, Audi, говорил РБК директор «Авилон Премиум» Игорь Назаров.

Российские власти называют санкции неэффективными, незаконными и требуют их отменить. Кремль не раз выражал уверенность, что страна адаптируется к международным ограничениям и сможет их обойти.