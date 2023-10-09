Число люксовых автомобилей в России выросло, несмотря на санкции

В 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС. Люксовый автопарк растет из года в год, несмотря на пандемию и санкции, указали эксперты

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

За 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн руб. в России выросло на 22%, до 19,8 тыс., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС (исследование компании есть у РБК).

Число таких автомобилей стабильно растет из года в год — по сравнению с доковидным 2019 годом в 2022-м люксовых машин стало больше почти в 2,5 раза (в среднем прибавлялось по 3,9 тыс. авто в год). «Восходящий тренд не смогли переломить ни разразившийся в 2020 году коронакризис, ни западные санкции, ограничившие доступ россиян к люксовому сегменту в 2022 году и приведшие к резкому скачку цен», — констатируют аналитики.

Закономерно увеличились и налоговые начисления на люксовые автомобили, причем более быстрым темпом, чем прирастал автопарк: на 31% в прошлом году, до 3,34 млрд руб., указано в исследовании. Средняя сумма налога, подлежащая уплате за 2022 год, составила около 169 тыс. руб. (за 2021 год было 157,5 тыс.), следует из данных ФНС.

За 2022 год около 12,8 тыс. люксовых автомашин числилось за физлицами и около 7 тыс. — за организациями.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Как рассчитывается налог на «роскошный» автомобиль С 2014 года для дорогих машин были введены повышающие коэффициенты по транспортному налогу, получившие неофициальное название «налога на роскошь». Повышенные налоговые ставки распространяются на марки, внесенные в специальный список Минпромторга (то есть среднюю стоимость моделей определяет министерство, при расчете налога она никак не учитывается). Изначально в перечень включались автомобили стоимостью от 3 млн руб., однако с 2022 года нижняя ценовая планка была сдвинута до 10 млн руб., то есть для автомобилей дешевле этой суммы повышенный налог был отменен. В списке 2023 года (для платежей за 2023 год) — 449 марок. В прошлогоднем перечне, исходя из которого исчислялись суммы налога за 2022 год, их было 345. Размер транспортного налога зависит главным образом от мощности двигателя, при этом регионы могут самостоятельно варьировать ставку. Налог на дорогие автомобили рассчитывается следующим образом: мощность двигателя умножается на региональную налоговую ставку (в расчете на одну лошадиную силу), а затем на трехкратный повышающий коэффициент. При этом размер транспортного налога, уплачиваемый за один и тот же премиальный автомобиль, в зависимости от региона регистрации может отличаться до трех с лишним раз, отмечает FinExpertiza.

Где стало больше люксовых авто

Автомобили из перечня Минпромторга чаще всего можно наблюдать на дорогах благополучных и густонаселенных регионов, отмечают аналитики. Так, по количеству люксовых машин абсолютным лидером является столица: в 2022 году в Москве на учете стояло более 40% премиального автопарка страны (8,2 тыс. автомобилей). Далее следуют Санкт-Петербург (2 тыс. шт.) и Московская область (1,6 тыс. шт.), в остальных регионах число таких машин не превышает тысячи.

Минимальное количество автомобилей премиальных марок закономерным образом фиксируется в малонаселенных регионах, поясняют аналитики. Например, практически невозможно встретить автомобили дороже 10 млн руб. в Еврейской автономной области и на Чукотке (в этих регионах зарегистрировано лишь по одному такому транспортному средству), а также в Туве (2 шт.) и Ненецком автономном округе (3 шт).

Увеличение количества дорогих автомобилей в 2022 году отмечалось в 76 регионах, посчитали в FinExpertiza. Из-за эффекта низкой базы наибольший относительный рост автопарка роскошных марок продемонстрировала Калмыкия, где за год число таких машин выросло в 6,3 раза, с 4 до 25 шт. Далее следуют Бурятия (рост на 92,3%, также до 25 шт.), Дагестан (+62,7%, до 122 шт.), Амурская область (+55%, до 31 шт.). В абсолютном выражении по приросту количества дорогих машин лидирует Москва (+1800 шт. за год), Московская область (+270 шт.) и Санкт-Петербург (+209 шт.).

В 2021 году аналитики бизнес-школы «Сколково» использовали данные ФНС о количестве и распределении по регионам премиальных автомобилей для оценки количества долларовых миллионеров в регионах России. При этом отмечалось, что в России существует практика оформления состоятельными гражданами автомобилей на свои компании.

С чем связан рост во время кризиса

Рост количества люксовых автомобилей, скорее всего, обусловлен желанием граждан «припарковать» обесценивающиеся сбережения, а приобретение нового авто является одной из опций, полагает управляющий директор НКР Андрей Пискунов.

С весны 2022 года цены на автомобили резко выросли на фоне дефицита, вызванного уходом с рынка зарубежных марок, что девальвировало понятие «премиальный автомобиль», добавляет Пискунов. Многие марки из среднего сегмента перешагнули в более высокую ценовую категорию, в том числе за счет повышенных логистических издержек серого импорта, отмечает он. На этом фоне количество моделей средней стоимостью от 10 млн руб. по перечню Минпромторга в 2023 году выросло на 30% (этот список будет применяться уже для начисления налога за 2023 год).

В целом [за последние полтора года] стоимость автомобилей увеличилась примерно в два раза, в то время как объем продаж снизился примерно втрое в зависимости от бренда, указывает управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин. «Но рынок живет, люкс продается. Самым дорогим автомобилем, приобретенным в ГК «Автодом» в 2022 году, стал Lamborghini Sian, стоимость которого составляет примерно 300 млн руб.», — рассказал он.

Самым продаваемым автомобилем бренда Lamborghini является модель URUS, средняя стоимость которой находится в диапазоне 52–56 млн руб., а у бренда Bentley наибольшей популярностью пользуется Bentayga (средняя стоимость — 50 млн руб.), приводит примеры Мордовин. «Все авто и запчасти к ним поставляются по параллельному импорту. Сервисной поддержки от производителей нет, ремонт осуществляют собственные дилерские центры», — отмечает эксперт.

В 2022 году Евросоюз запретил экспорт в Россию «люксовых» автомобилей (стоимостью свыше €50 тыс., или 5,24 млн руб. по курсу ЦБ на 6 октября), а в июне 2023 года эмбарго было распространено на все новые и подержанные автомобили с двигателем объемом более 1,9 л, электромобили и гибридные автомобили (независимо от цены). Япония в апреле 2022 года запретила поставки в Россию автомобилей стоимостью выше 6 млн иен (4 млн руб. по текущему курсу), а в августе 2023 года добавила к эмбарго новые и подержанные автомобили с двигателем более 1,9 л.

В 2022 году фиксировался рост интереса покупателей к премиум- и люкс-сегменту, и в текущем году на такие автомобили сохраняется стабильный спрос, отмечает директор «Авилон Премиум» Игорь Назаров. Это происходит в том числе благодаря параллельному импорту, который позволяет поставлять в Россию новые автомобили традиционных лидеров премиум-сегмента, таких как Mercedes, BMW, Audi. Кроме того, высокую конкуренцию этим брендам составляют премиальные автомобили китайских марок, и можно прогнозировать, что со временем они будут занимать все большую долю на рынке, считает он.

Спрос на люксовые автомобили гораздо менее зависит от ценовой конъюнктуры по сравнению с массмаркетом и потому остается более стабильным даже в кризисные периоды, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова. И если поставки массовых автомобилей западных марок по параллельному импорту для дистрибьюторов зачастую оказываются низкорентабельными, то в части люкс-каров такая схема ввоза является более востребованной, указывает она.

Сколько налогов заплатят владельцы люкс-каров

Денежные сборы от транспортного налога направляются в региональные бюджеты. Организации, владеющие автотранспортом, уже должны были оплатить налог за 2022 год, в то время как граждане и индивидуальные предприниматели обязаны произвести выплату до 1 декабря 2023 года.

Наибольшие поступления «налога на роскошь» закономерно получают те регионы, где зарегистрировано больше всего премиальных машин. В Москве владельцам люксовых авто за 2022 год в общей сложности нужно заплатить1,5 млрд руб., или 44% от общероссийских начислений, далее следуют Санкт-Петербург (354 млн руб.) и Московская область (260 млн руб.).

Общие налоговые начисления за автомобили дороже 10 млн руб. растут ежегодно, причем быстрее, чем расширяется автопарк. Так, в 2021 году они увеличились на 73,1% и достигли 2,55 млрд руб., в 2022-м — еще на 31%, до 3,34 млрд руб. Региональные ставки транспортного налога практически не меняются, зато у вновь выпускаемых премиальных машин постепенно увеличивается мощность двигателя, что влияет на рост совокупных сборов «налога на роскошь», констатируется в исследовании.

«В среднем по стране налоговый платеж за премиальный автомобиль составил около 169 тыс. руб. При этом обслуживание люкса подорожало в связи с уходом с российского рынка западных компаний, ограничениями на импорт запчастей и прекращением гарантийного обслуживания», — замечает Трубникова.