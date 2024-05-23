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Богатейшие кланы мира назвали большую угрозу, чем конфликт на Украине

Богатейшие кланы в мире сочли повышение налогов главным риском ближайших 5 лет
На фоне усилий властей по всему миру увеличить доходы от прибыли миллиардеров, большинство из них сочли повышение налогов главным риском ближайших пяти лет, обойдя конфликты и изменение климата

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии назвали самым значимым для них риском в течение следующих пяти лет повышение налогов, следует из результатов опроса UBS Group AG о семейных офисах — фирмах, созданных «богатейшими кланами мира» для управления своим состоянием, передает Bloomberg.

Ежегодный опрос UBS Global Family Office проводился с января по март этого года. В нем приняли участие 320 респондентов (по сравнению с 230 годом ранее). Средний чистый доход каждой участвующей семьи — $2,6 млрд.

Согласно опросу UBS, 73% респондентов из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. «Крупный геополитический конфликт» считают самым значимым риском 55% семейных офисов в США и 52% в Юго-Восточной Азии (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На Ближнем Востоке 57% опрошенных сочли главным риском следующих пяти лет «кризис финансового рынка», менее половины назвали самой значимой проблемой конфликты, несмотря на начавшуюся в минувшем октябре войну Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

Около 71% европейских респондентов сочли геополитику самым большим риском ближайших пяти лет, следом за ней по значимости идет изменение климата. В целом, как показывает исследование, семейные офисы во всех регионах называют политику одним из главных рисков как следующих двенадцати месяцев, так и пяти лет.

Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивный налог на доходы
Экономика
Антон Силуанов

Bloomberg отмечает, что опрос проводился на фоне усилий правительств по всему миру увеличить прибыль от доходов «сверхбогатых»: от предложенного президентом США Джо Байденом «минимального налога для миллиардеров» до усилий Сингапура по повышению ставок на недвижимость и автомобили.

Байден в 2022 году предложил ввести минимальный налог в 20% на доходы миллиардеров, а также утвердил налог в 15% для корпораций с прибылью больше $1 млрд в год. В марте 2024 Bloomberg писал, что американский президент планирует повысить ставку до 21%.

В марте президент Владимир Путин заявил, что в России следует проработать введение прогрессивного налогообложения, в том числе снизив «налоговое бремя» для многодетных семей. Глава Минфина Антон Силуанов в апреле признал, что в стране назрела «налоговая донастройка» по принципу справедливого налогообложения. Как отмечали в Госдуме, внесение предложений по изменению налоговой системы запланировано на весеннюю сессию. В мае Силуанов заверил, что изменения затронут только россиян с высокими доходами.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
миллиардер налоги глобальные риски изменение климата конфликты
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