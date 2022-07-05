Потанин рассказал о влиянии персональных санкций на «Норникель»

Санкции, введенные против крупнейшего совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, не затрагивают саму компанию, рассказал он РБК. Но они могут привести к тому, что «Норникелю» придется погасить часть кредитов досрочно

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Санкции, которые власти Великобритании ввели 29 июня в отношении крупнейшего совладельца (владеет почти 36%) и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, не затрагивают саму компанию. Об этом в интервью РБК заявил Потанин.

«Санкции, которые введены, касаются персонально меня и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, не затрагивают компанию. И, соответственно, наши партнеры, контрагенты, они это знают», — рассказал бизнесмен.

Он признал, что на партнеров «Норникеля» оказывает давление «санкционная шумиха», но в основном они являются «солидными компаниями» с порядочными людьми, которые стремятся сохранить свою деловую репутацию. «Поэтому они все обязательства в отношении «Норильского никеля» выполняют. И поэтому компания действует в условиях давления, но в управляемом режиме», — заключил Потанин.

При этом он признал, что у «Норильского никеля» довольно большой объем взаимоотношений с английскими банками и английскими структурами, которые организовывали для него кредиты. «Мы сейчас анализируем, насколько это скажется на компании. Мы точно понимаем, что это на ее устойчивости не скажется отрицательно, но это приведет к тому, что какие-то кредиты, возможно, придется гасить досрочно», — предположил Потанин.

Общий долг «Норникеля» на конец 2021 года составлял $10,5 млрд, из них $1,7 млрд компания должна была погасить в 2022 году, говорится в ее материалах. «До конца текущего года «Норникелю» предстоит погасить задолженность перед кредиторами и держателями еврооблигаций на сумму $1,1 млрд (без учета накопленных процентов)», — уточняли в пресс-службе компании. По итогам прошлого года у «Норникеля» было на счетах $5,5 млрд. Но компания не раскрывает, какая часть задолженности приходится на британские банки. В ее годовом отчете лишь говорилось, что доля нерублевых долгов в прошлом году увеличилась с 97 до 99%.

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В марте Потанин рассказывал РБК, что «Норильский никель» одним из первых получил разрешение от специальной комиссии при Минфине на погашение купона по еврооблигациям, иначе ему грозил бы кросс-дефолт по другим обязательствам.