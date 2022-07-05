Потанин рассказал о влиянии персональных санкций на «Норникель»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 15:55
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 16:24
Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому полку из Чебаркуля Политика, 16:23
Bloomberg узнал о плане UniCredit уйти из России с возможностью вернуться Финансы, 16:08
Как стать привлекательным для любого банка: четыре работающих метода РБК и ВТБ, 16:02
Думе предложили обязать хозяев проводить идентификацию и учет животных Общество, 15:54
Sitronics Group показала технологию а-Навигации в рамках Иннопром-2022 Пресс-релиз, 15:53
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Pro, 15:52 
Российских лыжников отстранили от соревнований летнего сезона Спорт, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 15:39
Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии Политика, 15:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:34
Футболист сборной России ответил на сообщения о переходе в ЦСКА Спорт, 15:31
Теннисист Кирьос предстанет перед судом за нападение на бывшую девушку Спорт, 15:31
Бизнес ,  
0 

Потанин рассказал о влиянии персональных санкций на «Норникель»

Владимир Потанин рассказал РБК о влиянии персональных санкций на «Норникель»
Санкции, введенные против крупнейшего совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, не затрагивают саму компанию, рассказал он РБК. Но они могут привести к тому, что «Норникелю» придется погасить часть кредитов досрочно
Норникель GMKN ₽16 534 -2,88% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Санкции, которые власти Великобритании ввели 29 июня в отношении крупнейшего совладельца (владеет почти 36%) и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, не затрагивают саму компанию. Об этом в интервью РБК заявил Потанин.

«Санкции, которые введены, касаются персонально меня и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, не затрагивают компанию. И, соответственно, наши партнеры, контрагенты, они это знают», — рассказал бизнесмен.

Потанин — РБК: «Я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля»
Бизнес
Владимир Потанин

Он признал, что на партнеров «Норникеля» оказывает давление «санкционная шумиха», но в основном они являются «солидными компаниями» с порядочными людьми, которые стремятся сохранить свою деловую репутацию. «Поэтому они все обязательства в отношении «Норильского никеля» выполняют. И поэтому компания действует в условиях давления, но в управляемом режиме», — заключил Потанин.

Британия ввела санкции против Потанина, Рудского и Цивилева
Политика
Владимир Потанин

При этом он признал, что у «Норильского никеля» довольно большой объем взаимоотношений с английскими банками и английскими структурами, которые организовывали для него кредиты. «Мы сейчас анализируем, насколько это скажется на компании. Мы точно понимаем, что это на ее устойчивости не скажется отрицательно, но это приведет к тому, что какие-то кредиты, возможно, придется гасить досрочно», — предположил Потанин.

Общий долг «Норникеля» на конец 2021 года составлял $10,5 млрд, из них $1,7 млрд компания должна была погасить в 2022 году, говорится в ее материалах. «До конца текущего года «Норникелю» предстоит погасить задолженность перед кредиторами и держателями еврооблигаций на сумму $1,1 млрд (без учета накопленных процентов)», — уточняли в пресс-службе компании. По итогам прошлого года у «Норникеля» было на счетах $5,5 млрд. Но компания не раскрывает, какая часть задолженности приходится на британские банки. В ее годовом отчете лишь говорилось, что доля нерублевых долгов в прошлом году увеличилась с 97 до 99%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции

В марте Потанин рассказывал РБК, что «Норильский никель» одним из первых получил разрешение от специальной комиссии при Минфине на погашение купона по еврооблигациям, иначе ему грозил бы кросс-дефолт по другим обязательствам.

Авторы
Теги
Компании
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Павел Демидович
Потанин санкции Великобритания «Норильский никель»
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Материалы по теме
Британия ввела санкции против Потанина, Рудского и Цивилева
Политика
Clearstream заблокировал счет в Росбанке из-за санкций против Потанина
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter