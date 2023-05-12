Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следствия после митинга продавцов

Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следствия, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе маркетплейса.

«Достигли договоренности с продавцами, которые пришли к нам в офис: приостановили начисления за рекламу на время проведения следственных действий сотрудниками полиции», — сказали в пресс-службе.

По данным Wildberries, большинство продавцов подтвердили использование «серых» схем продвижения, они готовы сотрудничать со следствием.

11 мая продавцы Wildberries вышли на митинг к офису маркетплейса в Москве на «Автозаводской» из-за списания примерно 2 млрд руб. «за некие рекламные услуги». Туда приехала полиция.

До этого продавцы собрались у офиса Wildberries в бизнес-центре «Демидов», после того как им были «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке».

Днем ранее Wildberries подал заявление и попросил возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Служба безопасности маркетплейса раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью бота в Telegram, созданного злоумышленниками, сообщили там. Через него продавцы «с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке», не платив за нее. Ущерб оценили примерно в 650 млн руб.

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