Wildberries потеряла ₽650 млн из-за «серого» продвижения продавцов

Продавцы через телеграм-бот получили возможность бесплатно пользоваться услугами продвижения на Wildberries, из-за чего компания потеряла 650 млн руб. WB попросила возбудить уголовное дело, продавцам придется возместить ущерб

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания Wildberries выявила схему нелегального продвижения продавцов маркетплейса, из-за которых он потерял, по предварительным данным, 650 млн руб., сообщил РБК представитель WB.

«Услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный телеграм-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании», — сказано в поступившем в РБК сообщении.

Wildberries обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере. Продавцы, которые воспользовались нелегальным продвижением, должны будут оплатить рекламу в полном объеме, а также участвовать в следствии.

РБК направил запрос в МВД России.

Ранее о финансовых потерях WB сообщил телеграм-канал Mash. В сообщении утверждалось, что были взломаны базы данных компании, на компьютерах обнаружили вредоносное ПО, которое вносило изменения в работу системы с начала прошлого года. По данным Baza, к взлому мог быть причастен сотрудник Wildberries, который настроил «внутренние системы так, чтобы предоставляемые компанией услуги проходили по «нулевому коэффиценту», он же сам получал благодаря схеме «большие суммы». Компания информацию о взломе опровергла.