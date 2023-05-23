Минпромторг напомнил Uniqlo о возможности уйти, как «Макдоналдс»

Uniqlo приостановила бизнес в России в марте 2022 года, однако заявку в правкомиссию на продажу бизнеса еще не подала, сообщил замглавы Минпромторга Евтухов. Он напомнил, что компания может уйти с рынка по примеру «Макдоналдса»

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Японская розничная сеть магазинов одежды Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу по примеру «Макдоналдса», заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, компания хоть и приняла решение покинуть российский рынок, но заявку в правкомиссиию на проведение сделки еще не подавала, то есть покупателя у этой торговой сети пока нет.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс». Японский ретейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком, оборудование», — отметил Евтухов.

«Макдоналдс» в середине мая 2022 года продал свой бизнес Александру Говору, владельцу компании «ГиД», которая по франшизе управляла 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Говор ранее говорил, что бизнес ему достался за «символическую плату», а договор предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет. По условиям сделки новый владелец должен был переименовать рестораны в России, и он перезапустил сеть под брендом «Вкусно — и точка».

В начале марта 2022 года на фоне западных санкций и решения многих иностранных компаний приостановить или полностью прекратить работу в России Fast Retailing Co., материнская компания Uniqlo, сначала объявила, что продолжит работу в стране. Генеральный директор группы Тадаси Янаи тогда заявлял, что одежда — это жизненная необходимость и «народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы». Однако спустя несколько дней, после обрушившейся на компанию критики, она сообщила, что все-таки приостановит деятельность в России.

Компания закрыла все магазины — в России было 50 торговых точек — и прекратила онлайн-продажи 21 марта. Убытки Uniqlo после закрытия всех магазинов в России составили $150–170 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторские компании, по запросу ретейлеров изучавшие возможные потери из-за прекращения работы в стране.