WSJ узнала о планах Apple вывести часть производства из Китая
Apple пытается наращивать производство своей продукции за пределами Китая, пишет The Wall Street Journal.
По данным осведомленных источников WSJ, попытки компании связаны со строгими антиковидными ограничениями в КНР и опасениями по поводу срыва поставок (по оценкам Apple, ее потери из-за падения продаж могут составить до $8 млрд), а также с напряженностью в отношениях между Западом и Китаем из-за нежелания Пекина осудить военные действия на Украине и притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Apple рассматривает Вьетнам или Индию в качестве альтернативного варианта, уточняет издание.
В Китае производят более 90% продукции Apple, в том числе iPhone, MacBook и iPad.
Перенести часть производства из Китая в другие страны Apple подумывала еще летом 2019 года. Тогда компания попросила китайских поставщиков подсчитать затраты от переноса 15–30% производства. Как сообщало издание Nikkei Asia, к этому Apple подтолкнуло как торговое противостояние между КНР и США, так и низкая рождаемость, рост затрат на рабочую силу и риски, связанные с централизацией производства в одной стране. Среди стран, куда Apple может перенести производство, назывались Мексика, Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Nikkei Asian отмечало, что для диверсифицирования производства Apple потребуется до трех лет.