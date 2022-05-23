WSJ узнала о планах Apple вывести часть производства из Китая

Компания рассматривает Вьетнам или Индию в качестве альтернативного варианта. К этому ее подталкивают строгие антиковидные ограничения и опасения по поводу срыва поставок, пишет газета

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Apple пытается наращивать производство своей продукции за пределами Китая, пишет The Wall Street Journal.

По данным осведомленных источников WSJ, попытки компании связаны со строгими антиковидными ограничениями в КНР и опасениями по поводу срыва поставок (по оценкам Apple, ее потери из-за падения продаж могут составить до $8 млрд), а также с напряженностью в отношениях между Западом и Китаем из-за нежелания Пекина осудить военные действия на Украине и притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Apple рассматривает Вьетнам или Индию в качестве альтернативного варианта, уточняет издание.

В Китае производят более 90% продукции Apple, в том числе iPhone, MacBook и iPad.

Перенести часть производства из Китая в другие страны Apple подумывала еще летом 2019 года. Тогда компания попросила китайских поставщиков подсчитать затраты от переноса 15–30% производства. Как сообщало издание Nikkei Asia, к этому Apple подтолкнуло как торговое противостояние между КНР и США, так и низкая рождаемость, рост затрат на рабочую силу и риски, связанные с централизацией производства в одной стране. Среди стран, куда Apple может перенести производство, назывались Мексика, Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Nikkei Asian отмечало, что для диверсифицирования производства Apple потребуется до трех лет.