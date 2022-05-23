Экс-министра транспорта утвердили на должность главы АвтоВАЗа
Экс-глава Минтранса и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов утвержден в должности президента АО «АвтоВАЗ», сообщает компания.
Совет директоров АвтоВАЗа, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Соколова в должности. Решение вступило в силу 23 мая.
О том, что «АвтоВАЗ» возглавит Соколов, сообщил сам экс-министр в интервью ТАСС. Ранее об этом говорили источники ТАСС, RTVI и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Соколов занимал пост министра транспорта с 2012 по 2018 год, затем он был гендиректором строительной компании «Группа ЛСР». С декабря 2019 года Соколов работал в правительстве Санкт-Петербурга, в его обязанности входила координация комитетов по транспорту, развитию туризма, инвестициям, промышленной политике и торговле.
16 мая 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ», которые ранее принадлежали французской группе Renault, перешли в собственность ФГУП «НАМИ», оставшаяся часть акций, которая принадлежала госкорпорации «Ростех», осталась в ее собственности. Кроме того, Renault передала в собственность правительства Москвы 100% акций «Рено Россия», таким образом получив контроль над автомобильным заводом в столице, где, как сообщал мэр Сергей Собянин, возродят производство «Москвичей».
При этом АвтоВАЗ этой весной уже несколько раз вводил простой, а также отправлял сотрудников в плановый корпоративный отпуск из-за недостатка комплектующих. Сейчас простой объявлен с 23 по 27 мая, на этот период работникам обещали компенсировать две трети средней заработной платы.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, АвтоВАЗ собирается разрабатывать новые продукты на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением отечественных поставщиков компонентов — это принципиальное решение.