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Экс-глава Минтранса Максим Соколов возглавил АвтоВАЗ

Он вступит в должность 23 мая. О том, что Соколов является кандидатом на этот пост, сообщали источники ТАСС, RTVI и депутат Хинштейн. Источники РБК говорили, что еще одним кандидатом был замглавы «Ростеха» Владимир Аветисян
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Максим Соколов, бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга, стал президентом АвтоВАЗа и вступит в должность с 23 мая, об этом он сам сообщил ТАСС.

Соколов занимал пост министра транспорта с 2012 по 2018 год, затем он был гендиректором строительной компании «Группа ЛСР». В правительстве Санкт-Петербурга Соколов работал с декабря 2019 года, в его обязанности входила координация комитетов по транспорту, развитию туризма, инвестициям, промышленной политике и торговле.

16 мая 67,69% акций автоконцерна АвтоВАЗ, которые ранее принадлежали французской группе Renault, перешли в собственность ФГУП «НАМИ», оставшаяся часть акций, которая принадлежала госкорпорации «Ростех», осталась в ее собственности. Кроме того, Renault передала в собственность правительства Москвы 100% акций «Рено Россия», таким образом получив контроль над автомобильным заводом в столице, где, как сообщал мэр Сергей Собянин, возродят производство «Москвичей».

Мантуров сообщил о намерении Renault помочь с комплектующими для АвтоВАЗа
Бизнес
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Renault решение о продаже назвали сложным, но необходимым. Стоимость своих активов в России компания в пресс-релизе оценила в €2,195 млрд.

Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, сделка c НАМИ «будет условно сделкой «за рубль», но при этом у Renault сохранится возможность вернуться в Россию в будущем в течение пяти-шести лет. «Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», — заявил министр.

При этом АвтоВАЗ этой весной уже несколько раз вводил простой, а также отправлял сотрудников в плановый корпоративный отпуск из-за недостатка комплектующих. Сейчас простой объявлен с 23 по 27 мая, на этот период работникам обещали компенсировать две трети средней заработной платы.

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