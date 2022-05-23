«Коммерсант» узнал о планах Levi's по продаже российского бизнеса

Ранее компания временно приостановила работу в России, теперь же решила окончательно уйти с российского рынка, пишет газета. Levi Strauss & Co уже прекратила поставки своей одежды в страну

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка и сейчас ищет покупателя на свои активы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их данным, компания прекратила поставки своей одежды в Россию. Оставшиеся в стране партии планируется реализовать через другие магазины. По данным источников газеты в двух крупных онлайн-площадках, Levi Strauss & Co отгрузила товар на новый сезон по плану, но больше поставок не планируется.

Один из собеседников «Коммерсанта» называет потенциальным покупателем магазинов Levi's турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая в России развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Издание также ссылается на данные источника из числа одежных ритейлеров, который утверждает, что ведет переговоры о покупке магазинов Levi's. При этом он поясняет, что принципиальных договоренностей пока нет.

Levi Strauss & Co сообщил о временной приостановке работы в России в начале марта, объяснив решение «огромными перебоями», которые «делают нормальный бизнес невозможным».

Эксперты, которых опросил «Коммерсант» считают, что найти покупателя на российские активы Levi Strauss & Co будет довольно сложно.

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При этом гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что основными бенефициарами из-за ухода компании могут стать ее партнеры, работающие по франшизе. По его словам, они смогут наладить параллельный импорт вещей марки Levi's в Россию, если это не запрещено договором коммерческой концессии.

В конце апреля польская LPP, которая владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Reserved, House и Sinsay, заявила о намерении продать подразделение в России: компании ООО «Ре Трейдинг» и ООО «Ре Девелопмент». К тому времени ее магазины в России были закрыты уже в течение месяца.

Позже LPP сообщила, что решила продать российские активы консорциуму из Китая. По условиям сделки, покупатель не сможет использовать товарные знаки и бренды польской компании, но сможет продать все товары российской «дочки». Тогда же LPP сообщила, что магазины Reserved и House откроются в ближайшие выходные.