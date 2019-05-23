Маск пошел в суд из-за тендера на замену российских двигателей РД-180

Компания Маска утверждает, что Центр ВВС по космическим и ракетным системам «безосновательно раздал» контракты, и требует пересмотреть ее предложение

Илон Маск (Фото: Natan Dvir / Bloomberg)

SpaceX Илона Маска в суде обвинила ВВС США в нарушении правил контракта за отказ предоставить ей контракт в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, сообщает CNBC со ссылкой на документы суда.

По итогам тендера заказ был распределен между United Launch Alliance, Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса и корпорацией Northrop Grumman. В иске говорится, что Центр ВВС по космическим и ракетным системам «безосновательно раздал» контракты «на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров». SpaceX настаивает на пересмотре итогов тендера.

Компания заявила, что предлагает свои ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy, а также ракетную систему Starship, которая находится в стадии разработки. В иске подчеркивается, что ВВС на основании одного проекта Starship портфолио SpaceX присвоили высокий риск.

Как уточняет Reuters, конкурс проводился в рамках инициативы Минобороны США по обеспечению постоянного доступа военных в космос и снижению зависимости от российских двигателей РД-180.